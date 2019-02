Point Break/ Su Italia 1 il film con Luke Bracey (oggi, 21 febbraio 2019)

Il film Point Break sarà trasmesso questa sera, 21 febbraio 2019, su Italia 1 alle ore 21.25. Edgar Ramirez, Luke Bracey, Teresa Palmer e Ray Winstone sono gli attori principali che compaiono in questo remake cinematografico. Point Break è stato prodotto nell’anno 2015. Questo film d’azione è stato diretto dal regista Ericson Core. Le musiche, presenti in questa pellicola, sono state realizzate dal compositore olandese Junkie XL. Questi è famoso per aver creato numerose colonne sonore di pellicole, ma anche di giochi per computer. Tra i suoi brani, presenti nei giochi per PC, vi è quello che si intitola Today. In questa pellicola, il montaggio è frutto del lavoro di Thom Noble, che ha vinto il Premio Oscar nel 1985 per il film Witness-Il testimone. Il protagonista di Point Break è interpretato da Luke Bracey. Quest’ultimo ha lavorato in altre pellicole, come The Best of me e La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson.

Point Break, la trama del film

In Point Break il protagonista è Johnny Utah, che è un ragazzo molto ambizioso. Il giovane, in passato, ha praticato per diverso tempo degli sport estremi. Johnny ha però deciso di abbandonare questa sua passione, in seguito alla morte di un suo caro amico, che ha perso la vita nel corso di una gara di moto cross. Ad un tratto, Utah decide di diventare un membro dell’FBI. Il ragazzo incomincia a lavorare con un collega più anziano. Questo poliziotto si chiama Angelo Pappas, ed è stato un soldato che ha combattuto la guerra del Vietnam. Ad un certo punto, Johnny riceve un incarico importante. Il giovane ha il compito di assicurare alla giustizia una banda di delinquenti, che da anni compie delle rapine molto violente. Dopo varie indagini, Utah viene a sapere che questi criminali sono capeggiati da un certo Bodhi, e che sono degli amanti degli sport estremi. Il poliziotto, allora, per poterli arrestare, si finge anche lui un atleta come loro. Dopo un poco di tempo, però, la copertura di Johnny purtroppo salta. Nel corso di un’ennesima rapina, Utah non può arrestare Bohdi, che è in grado di fuggire con i soldi rubati, senza farsi mettere in prigione. Johnny comunque riesce a mettersi di nuovo sulle tracce del rapinatore. Lo ritrova su di un’alta roccia, ma Bohdi, dopo essersi lanciato in una cascata, scompare ancora una volta. Successivamente, Utah incontra Bohdi su di un peschereccio. L’uomo lo prega di lasciarlo libero e Johnny ascolta inaspettatamente la sua richiesta. Nella parte finale del film, si vede Bohdi intento a cavalcare con il suo surf un’onda gigante, la quale inevitabilmente lo travolge, mettendo fine alla sua vita. La pellicola d’azione Point Break non ha ricevuto nessun riconoscimento o premio di rilievo. Le riprese di questo lungometraggio sono iniziate nel 2014 a Berlino. In seguito, la troupe di questo film si è spostata, per le riprese, in altre nazioni del mondo, come l’Italia, l’Austria, la Svizzera, il Messico e la Polinesia Francese.

