Popolo Sovrano/ Sviluppi dell’aggressione a Piervincenzi (Anticipazioni 21 febbraio)

Popolo Sovrano, il nuovo programma di approfondimento di Raidue, torna in onda oggi, giovedì 21 febbraio, in prima serata. Al timone della nuova scommessa teevisiva di Carlo Freccero c’è Alessandro Sortino con Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi, il giornalista che, dopo essere stato picchiato l’anno scorso da un esponente del clan Spada ad Ostia, è stato aggredito a Pescara mentre lavorava ad un’inchiesta sui clan e lo spaccio della periferia proprio mentre realizzava un servizio proprio per Popolo Sovrano. La prima puntata della trasmissione di Raidue che ha preso il posto di Nemo – Nessuno escluso, però, non ha portato a casa gli ascolti sperati incollando davanti ai teleschermi solo 521.000 spettatori pari al 2.7% di share. Ascolti lontani da quelli raggiunti da Nemo che, con la presenza di Enrico Lucci, volto amatissimo dal pubblico per la sua esperienza da inviato de Le Iene Show, ha raggiunto anche picchi del 6% di share. Andrà meglio con la seconda puntata? Quali argomenti saranno affrontati nel corso della serata? Andiamo a scoprire tutto.

POPOLO SOVRANO: LE INCHIESTE DEL 21 FEBBRAIO

Tra le inchieste della puntata del 21 febbraio di Popolo sovrano non mancheranno quelle dedicate ai problemi delle periferie italiane alla luce dell’aggressione subita da Daniele Piervincenzi e dalla squadra della trasmissione di Raidue a cui il presidente Rai Marcello Foa e l’Amministratore Delegato Fabrizio Salini “hanno espresso solidarietà. I vertici Rai hanno telefonato all’inviato e alla squadra del programma di Rai2 Popolo Sovrano per esprimere vicinanza, certi che nessuna intimidazione potrà fermare il prezioso lavoro di indagine che l’informazione Rai svolge ogni giorno grazie al coraggioso impegno di tg e programmi, come il nuovo format in onda da domani sulla seconda rete”, si legge in un comunicato ufficiale. Nella puntata di questa sera, dunque, si farà luce sulla vicenda? Tra i probabili argomenti potrebbe esserci anche la decisione dei votanti del Movimento 5Stelle di concedere l’autorizzazione a procedere contro Salvini per il Caso Diciotti. Saranno, dunque, questi gli argomenti della nuova puntata della trasmissione di Raidue? Lo scopriremo questa sera.

