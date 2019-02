Salvatore Cozzitorto/ Video, il comandante saprà farsi notare? (MasterChef Italia)

Salvatore Cozzitorto è uno dei protagonisti di MasterChef Italia 2019, di professione fa il comandante di navi cargo nella quinta puntata non ha avuto un ruolo di primaria importanza. Rispetto ad altre puntate, Salvatore è passato in secondo piano rispetto ad esempio a Guido, vincitore della prova. Anche durante l’invention Test, la creazione di Salvatore a Tema Pane e cioccolato non è riuscita a strappare consensi ai quattro giudici di Masterchef. Qualche soddisfazione Salvatore Cozzitorto se l’è tolta durante la prova a squadre. Questa prova è stata svolta in esterna nella fantastica location delle Langhe. Salvatore Cozzitorto è stato inserito nella squadra blu e ha contribuito alla vittoria della squadra. Quindi Salvatore è salito subito in balconata senza rischiare l’eliminazione.

Clicca qui per il video della Mistery Box di Coop

Salvatore Cozzitorto, MasterChef Italia 2019: le sue massime siciliane

Salvatore Cozzitorto si è fatto conoscere anche per la sue massime siciliane a MasterChef Italia 2019. “Cu mangia patate un mori mai”, ha detto un paio di settimana fa prima di preparare una frittura di patatine fritte. “Chi mangia patate non muore mai si dice in Sicilia, per questo non posso morire”, ha aggiunto il comandante rivolgendosi alle telecamere. Salvatore senza ogni dubbio ha talento ai fornelli. Inoltre, sembra essere un buon chef soprattutto quando si tratta di lavorare in squadra. Quando invece è in singolo forse non riesce ad esprimersi al meglio. Comunque, potrebbe rappresentare una sorpresa. Vincer MasterChef per lui significherebbe il primo passo verso il cambio di vita che sogna: “Sono molto legato al mare. Cosa sogno? Di avere un ristorante tutto mio e magari guardare le navi dalla finestra della cucina del mio locale”, ha detto dopo aver conquistato il grembiule.

Video, la Mistery box di Salvatore Cozzitorto





