Tiziano Ferro compie 39 anni/ Video, “Accetto miracoli”: il titolo del nuovo disco

Oggi Tiziano Ferro compie 39 anni e svela con si chiamerà il suo nuovo album: “Accetto miracoli”. Con un video pubblicato sul suo profilo di Instagram, un sorrisone che rincuora e le voci in sottofondo delle persone care che intonano la classica canzoncina di buon compleanno, il Tiziano Nazionale, regala un nuovo “scoop”. Si alza in piedi ed indossa una maglietta con il titolo del suo nuovo album e la data d’uscita: il 22 novembre 2019. All’attivo 7 album pubblicati, cantante, musicista e produttore discografico. Canta in italiano, spagnolo, inglese, francese e portoghese. Difficile non amarlo, impossibile non attenderlo. Il nuovo disco, in uscita per Virgin Records, sarà prodotto da Timbaland. Lo scorso 31 gennaio, Massimiliano Longo, direttore di All Music Italia, portale web che si occupa di musica e non ne sbaglia una, aveva già rivelato l’indiscrezione, annunciando il titolo e risolvendo l’enigma che proponeva online il cantante di Latina già da diversi giorni.

Tiziano Ferro, prima di svelare alcuni dettagli del nuovo disco in uscita, ha scritto sui suoi social: “39 anni: alle nuove rughe e l’abilità di stare zitto quando è il momento! Grazie per gli auguri amici miei!!!!”. Il nuovo lavoro discografico dell’artista è praticamente ultimato, a parte qualche piccolo particolare che lo renderà unico, come al solito. Il manager di Tiziano, Fabrizio Giannini intervistato per il mensile Rolling Stone aveva rivelato: “Avrà la produzione internazionale di Timbaland e sarà uno dei suoi più belli, se non il più bello”. Al suo interno, troveremo quasi certamente alcune collaborazioni importanti. Del resto, proprio il cantante di Latina, non si tira mai indietro di fronte alle collaborazioni con gli altri colleghi. Dal duetto con i Tiromancino con il brano “Per me è importante” a “Il conforto” insieme a Carmen Consoli, passando per la collaborazione con Ed Sheeran per la canzone dal titolo “Amo soltanto te”, presente nel disco “Sì” di Andrea Bocelli.





