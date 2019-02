Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione: Teresa incontra Andrea (Trono Classico)

I fan di Uomini e Donne sono in delirio e in trepida attesa. Il pubblico attende di scoprire cosa accadrà nel corso della registrazione del trono classico di oggi. Si tratta di una registrazione molto speciale che avrà come protagonisti Teresa Langella, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Dopo il primo speciale di Uomini e Donne – La scelta trasmesso da Canale 5 una settimana fa, Teresa è tornata a casa con il “no” di Andrea e senza alcuna spiegazione da quest’ultimo, che ha invece chiesto di parlare con il padre della tronista. Ad oggi, nulla si sa su quanto sia accaduto dopo, a parte il messaggio scritto da Andrea solo pochi giorni fa attraverso il suo profilo Instagram. In questo, Andrea lancia un appello a Teresa, affinché i due possano incontrarsi e chiarire faccia a faccia una volta per tutte.

L’INCONTRO TRA TERESA E ANDREA DOPO LA SCELTA

L’appello lo ha accolto anche la redazione di Uomini e Donne, che ha deciso di organizzare una registrazione di confronto che vedrà in studio un faccia a faccia non soltanto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, ma anche tra i due e Antonio Moriconi. Ecco perché nè Teresa, né Andrea sono ancora tornati attivi sui social, forse consapevoli che tutto sarebbe stato chiarito presto una volta per tutte. Finalmente Andrea potrà spiegare al pubblico di Uomini e Donne, oltre che a Teresa, le motivazioni che lo hanno portato a dire un molto inaspettato no, mettendo forse a tacere le tantissime critiche ricevute in questi giorni dai telespettatori dello speciale di Uomini e Donne. Saranno state davvero le parole del padre di Teresa a fargli fare un passo indietro, come molti hanno sospettato?

© RIPRODUZIONE RISERVATA