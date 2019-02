Uomini e Donne / Giorgio Manetti: “Gemma e Rocco? Sempre la solita” (Trono Over)

Mentre Gemma Galgani continua una turbolenta relazione con Rocco Fredella a Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna a parlare di lei ma con parole sicuramente piacevoli per la dama del trono Over. Intervistato per il settimanale Sono, l’ex cavaliere di Uomini e Donne commenta proprio la relazione di Gemma e Rocco: “Cosa ne penso? Che lei è sempre la solita, quella che abbiamo visto negli ultimi dieci anni – poi però ammette – Ma sono felice di una dichiarazione che ha fatto su di me recentemente”. Giorgio si riferisce a quanto detto da Gemma al magazine di Uomini e Donne, definendolo “leale e fedele, un gran signore!”. Di questo, Manetti si dice felice: “Mi ha fatto piacere, mi rende felice che Gemma, finalmente, abbia riconosciuto che con lei sono stato sincero. E lei lo ha sempre saputo, ma forse non ci dava importanza”.

GIORGIO MANETTI: “LA STORIA CON GEMMA È STATA BELLA”

Giorgio Manetti, d’altronde, ricorda con piacere la storia avuta con Gemma Galgani ai tempi di Uomini e Donne. “È stata bella – ammette – abbiamo trascorso otto mesi belli, anche se terminati bruscamente per sua decisione: ne presi atto agendo di conseguenza. Amen, amici come prima”. D’altronde, oggi nel cuore di Giorgio c’è Caterina, una storia che procede a gonfie vele. “Con Caterina sto vivendo una bella storia – confessa l’ex cavaliere del trono Over – sta andando avanti tranquilla e con soddisfazione. Siamo contenti. Abbiamo un bel rapporto e una bella convivenza”. Giorgio e Caterina convivono e sono felici, il periodo a Uomini e Donne rimane nel suo cuore ma è ormai un capitolo appartenente al suo passato.

