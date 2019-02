Valentina Galli/ Uomini e Donne: la sexy modella che intriga Luigi Mastroianni

Valentina Galli è entrata da poco tempo nel parterre di corteggiatrici di Uomini e Donne. Questo però, non le ha creato alcuna problematica ed infatti, dopo pochissimo è già entrata nelle grazie di Luigi Mastroianni, tronista del trono classico che andrà in onda oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45 circa, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. La marchigiana, ha rimesso tutto in discussione proprio quando l’ex di Sara Affi Fella, sembrava potenzialmente diviso tra Giorgia Iarrera e Irene Capuano. La ragazza, è finita al centro del gossip anche per il suo modo di fare. Intervistata tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, ha confidato di non avere paura per essere arrivata in “ritardo” rispetto alle altre. Per lei infatti, il tempo è relativo anche se ammette di avere bisogno di settimane per conoscere Luigi nel miglior modo possibile. Loro due però, stanno provando ad affrettare le tempistiche. Proprio per questo motivo, hanno fatto un’esterna più lunga la prima volta, per vedere cosa accadrà andando avanti.

Valentina Galli, corteggiatrice di Luigi Mastroianni

Valentina Galli, ha subito creato un fortissimo feeling con Luigi Mastroianni. Il tronista del trono classico di Uomini e Donne, le ha rivolto immediatamente molto complimenti che le hanno fatto piacere. E di lui la corteggiatrice pensa sia un ragazzo molto intelligente e capace di cogliere le differenze. Sarebbe stato superficiale infatti, giudicarla solo per una fotografia. Secondo Valentina, una ragazza non può essere semplicemente quello che pubblica sui social e proprio per questo motivo, si definisce in tanti altri modi. “Nella vita sono impegnata in tante attività, sono una testa pensante, una ragazza di sentimento. Il fatto che non si sia fermato all’apparenza mi ha colpita. All’inizio del suo percorso, una come me non sarebbe mai potuta stare seduta lì”, ha aggiunto. Luigi all’inizio della sua nuova avventura, aveva “condannato” tutte le aspiranti modelle, proprio perché “bruciato” dalla sua precedente esperienza. Nonostante Valentina faccia questo lavoro, ha deciso di non lasciarsi intimorire, provando a conoscerla. Vedremo cosa accadrà questo pomeriggio quando, a partire dalle 14.45, si aprirà su Canale 5 la nuova puntata del dating show condotto da Maria De Filippi.

