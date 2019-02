Valeria Raciti/ Video: “Sto affrontando le mie insicurezze” (MasterChef Italia 2019)

Nell’ultima puntata di MasterChef Italia 2019 Valeria Raciti si è data da fare durante la prova della Mystery Box. Si è impegnata al massimo per realizzare una Quaglia essenziale, tant’è vero che i giudici hanno eletto il suo piatto come uno dei migliori. Tuttavia, la prova è stata vinta da Guido. Non molto bene invece l’Invention Test dove Valeria doveva inventare una ricetta basandosi sul tema del Pane e Cioccolato. Il suo risultato è stato sufficiente e comunque non è stato considerato uno dei piatti peggiori. Per quanto riguarda la prova in esterna nelle Langhe, Valeria Raciti è stata inserita nella squadra rossa. Nonostante i suoi sforzi, la squadra purtroppo ha perso il confronto con i diretti sfidanti. Infine, c’è stato il Pressure Test, momento cruciale dove la ragazza ha addirittura rischiato di essere eliminata. Valeria è riuscita a salvarsi quasi subito riuscendo a ricavare e chiudere il maggior numero di tortellini in 30 minuti, sotto gli occhi del giudice Bruno Barbieri.

Clicca qui per la commozione di Valeria

Valeria Raciti, MasterChef Italia 2019: un carattere forte e deciso

Valeria Raciti è una ragazza dal carattere forte e deciso. L’aspirante cuoca spera di superare le sue insicurezze con l’esperienza di MasterChef 8: “Questa esperienza è iniziata da poco e mi sta già cambiando: sto affrontando le mie insicurezze e sto cercando di mettercela tutta…Una di queste è il mio aspetto fisico: espormi è una cosa che mi spaventa, ma voglio che questa esperienza mi aiuti a smettere di nascondermi. Per me cucinare è anche questo: un piccolo giardino segreto dove riesco a muovermi libera, senza alcun tipo di sovrastruttura e senza preoccuparmi di tutto il resto”, ha raccontato Valeria ai microfoni di Sky. Puntata dopo puntata a poco a poco sta prendendo sempre più confidenza con la cucina di Masterchef Italia. Anche i giudici la stanno notando e lei pare essersene accorta. Le sue abilità in cucina potrebbero davvero portarla a sognare in grande per il futuro, magari vincendo l’edizione di Masterchef Italia.

Video, Valeria Raciti si commuove





© RIPRODUZIONE RISERVATA