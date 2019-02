Verando Zappi/ Video, l’ex Dj che cucina per amore… (MasterChef Italia 2019)

Nel corso dell’ultima puntata di MasterChef Italia 2019, Verando Zappi è passato un po’ inosservato. Il pubblico lo ha notato più per il suo outfit, sempre particolare, che per i piatti. Durante la Mystery Box non è stato notato dai giudici e anche durante l’Invention Test la prova di Verando non ha sortito effetti particolari. Questa prova è stata vinta da Guido, e la ricetta inventata da Verando attenendosi al tema di Pane e Cioccolata è stat definita “un po’ troppo marrone”. Qualche soddisfazione, Verando l’ha avuta nella prova a squadre in esterna. Nella splendida località delle Langhe, il cuoco è entrato a far parte della squadra blu. Come tale ha dovuto collaborare nel team per realizzare piatti dall’alta difficoltà come ad esempio Tartare di Fassona con Salsa olandese, Finanziera ai Funghi e Bonet con croccante di nocciole con aroma di arancia. La squadra blu, anche grazie all’aiuto di Verando ha vinto la prova e non ha dovuto affrontare il pressure test, rischiando l’eliminazione dal cooking show.

Verando Zappi a MasterChef Italia 2019: il suo sogno nel cassetto

Verando Zappi ha sicuramente talento in cucina ed è un buon cuoco ai fornelli lo ha dimostrato aMasterChef Italia 2019. Tuttavia, i giudici sembrano non averlo notato tanto. Sono poche le volte in cui Verando Zappi si sia messo in mostra grazie alle sue abilità come cuoco. L’aspirante chef con un passato da DJ ha iniziato a cucinare per amore: “La mia passione per la cucina è nata da piccolo osservando mia nonna che cucinava, ma ho cominciato a cucinare più seriamente quando ho conosciuto mia moglie Eleonora: sono quasi 3 anni che ogni sera cucino per lei”. Lui ed Eleonora si sono sposati dopo sette mesi di fidanzamento. Il sogno di Verando è aprire un locale in centro a Viterbo: “A tre piani, in ogni piano una cosa diversa: primo piano bistrot, secondo piano un negozio di prodotti tipici della Tuscia, terzo piano scuola di cucina. Ovviamente lo gestirei con mia moglie, che argina un po’ il mio estro e la mia creatività galoppante con la sua precisione!”, ha detto ai microfoni di Sky.

