Viola Valentino/ Storie Italiane: “Riccardo Fogli tradito? Sono sicura che…”

E alla fine Eleonora Daniele non poteva davvero evitare di sentire Viola Valentino dire la sua su Riccardo Fogli e il presunto tradimento di Karin Trentini. L’ex moglie del cantante è stata ospite oggi a Storie Italiane per parlare di spreco, di lusso e di schiaffi alla povertà ma alla fine non si è tirata indietro quando è stato il momento di parlare dell’esperienza di Fogli in Honduras (nominando per un paio di volte l’Isola dei Famosi) ma lasciando tutti senza parole per quello che ha rivelato. A differenza di quanto la maggior parte dei fan si aspettavano, Viola Valentino ha preso le difese di Riccardo Fogli, definendolo un signore per la sua reazione di ieri sera, ma poi ha fatto lo stesso anche con Karin Trentini dicendosi sicura che si tratta solo di pettegolezzi e rilanciando: “Sono sicura che Riccardo ha ricevuto una bella botta ieri sera ma è vero anche che lei è stata accusata senza una prova reale, dico io come si può fare una cosa del genere senza tenere conto delle persone?”

LE PAROLE DI VIOLA VALENTINO

A quanto pare Viola Valentino ha deciso di stare dalla parte della sua “rivale” Karin Trentini e favorire lo stesso Riccardo Fogli con il quale sono ancora in ottimi rapporti nonostante la questione dell’annullamento del loro matrimonio presso la Sacra Rota, alla quale ancora continua a dire di no. Nei giorni scorsi Karin è stata accusata di aver tradito Riccardo Fogli con un presunto amico per il quale dovrà sfilare nei prossimi giorni e ieri sera è volata in Honduras per affrontare il discorso con il marito ricevendo solo baci e promesse. Viola Valentino è sicura che i due si amino e che lei non lo ha tradito ma quando Eleonora Daniele gli chiede di mandare un messaggio a Riccardo Fogli lei non si tira indietro dicendo che forse sarebbe meglio che rimanesse un po’ più lontano dai riflettori vista la sua età: “Dovrebbe riguardarsi un po’ di più visto che l’Isola lo sta debilitando un po’ e ha già perso molti chili”. I due si ritroveranno al ritorno del cantante dall’Isola?

© RIPRODUZIONE RISERVATA