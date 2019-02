Virginia Fabbri/ Video, Bruno Barbieri fa piangere la studentessa (MasterChef Italia)

Virginia Fabbri è arrivata indenne alla fine della quinta puntata di MasterChef Italia, ma fin ora la sua performance nel più famoso cooking show d’Italia è stata altalenante e sembra non aver incontrato il pieno favore dei giudici, soprattutto dello chef Bruno Barbieri. Nell’ultima puntata il giudice ha cercato di spronare la studentessa di Giurisprudenza dell’Università di Milano dopo aver assaggiato il suo dolce a base di pane e cioccolato. “Io penso di aver fatto un buon dolce… Guido è stato gentile, mi ha fatto un favore”, ha detto Virginia, commentando la scelta di Guidi di assegnarle la preparazione di un dolce. Il suo entusiasmo è stato subito spento da Barbieri: “Sto cercando di capire dov’è l’idea in questo piatto. Devi toglierti quell’insicurezza che hai dentro nell’anima. Tu non parli, piagnucoli. Sei anche brava a afre le cose, tagli bene, hai delle idee… Ma devi cancellare quell’insicurezza e da lì pensi ai piatti e li realizzi. Devi fare questo piccolo passo. Se vuoi entrare in una cucina devi essere una tigre”, ha detto lo chef stellato. Virginia ha fatto fatica a trattenere le lacrime, e Joe Bastianich ha sgridato il collega per averla fatta piangere: “Non voglio farla piangere, le voglio bene. Ma deve cambiare”, ha risposto Barbieri.

Virginia Fabbri salvata dalla frittura

Settimana scorsa la terza esterna di MasterChef Italia 8 si è svolta al castello di Grinzane Cavour. Virginia è stata scelta da Gloria per far parte della squadra rossa, capitana da Gloria, che ha perso la sfida nelle Langhe. Al Pressure Test Gloria ha dovuto dividere dividere i suoi compagni in migliori e peggiori. L’operaia ha scelto di fare gruppo con Alessandro, Virginia e Gerry. Gloria però è stata battuta da Valeria nella sfida dei tortelli. Gloria, Alessandro, Virginia e Gerry hanno così dovuto affrontare la seconda parte del Pressure Test dedicato alla frittura: i quattro concorrenti hanno dovuto realizzare un’impanatura, una tempura, una pastella e un’infarinatura scegliendo quale ingrediente abbinare al tipo di frittura. Nonostante le numerose difficoltà, Virginia è riuscita a preparare le quattro diverse frittura trovando il consenso dei giudici, mentre a lasciare la cucina di MasterChef è stato Gerry.

