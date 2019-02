Amici 18 / Anticipazioni: Tish piange per Alberto? Confessioni d’amore inaspettate

Lacrime e grandi emozioni nella scuola di Amici. Per Ludovica e Tish è arrivata una notizia: nella sfida a squadre di sabato pomeriggio su Canale 5, le due cantanti dovranno affrontare una comparata. La canzone assegnata loro è “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo, grande classico della musica italiana che mette in difficoltà entrambe le ragazza ma per motivazioni diverse. Se, infatti, Ludovica è aiutata da Perris nel fraseggio della canzone, Tish è in lacrime perché il brano la coinvolge davvero tanto personalmente. “Non mi va bene mezza cosa durante la giornata.” ammette la cantante, in sala prove col maestro Perris. A farla piangere sono ricordi che la cantante ha e che vengono riportati a galla da questa canzone in merito a quella che definisce essere una “recente” storia d’amore.

TISH IN LACRIME PER ALBERTO? RIVELAZIONI INASPETTATE

Inevitabilmente il pensiero va ad Alberto D’Urso, con il quale, fino ad alcune settimane fa, sembrava esserci una storia d’amore. Le parole di Tish ad Amici, d’altronde, sembrano confermare questa ipotesi: “Non riesco a cantare la canzone perché mi ha fatto ricordare determinate cose… ho il magone ma non voglio. – ammette la cantante dai capelli rossi, che aggiunge – È una cosa che magari dicevo prima ma che ora non direi. Riguarda un amore molto recente… che è ancora aperto.” Ed è qui che il riferimento sembra essere chiaramente ad Alberto. Tish ancora chiarisce: “E se è finita c’è un motivo.. però poichè sono qui non mi va di portare avanti questo malumore, non ha la priorità questo”. Il fatto che Alvise capisca senza che si facciano nomi di chi e di cosa stia parlando Tish, e la consoli in merito, sembra confermare che lui conosca personalmente il diretto interessato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA