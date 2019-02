Anahi Ricca/ “Maria? Perfetta, non esagera mai” (Speciale Uomini e Donne, la scelta)

Anahi Ricca dalle primissime sfilate del trono over di Uomini e Donne, ha avuto modo di conquistare l’affetto del pubblico. Intervistata tra le pagine del Magazine del dating show, spiega dove succede durante le sfilate dedicate ai senior: “Giudico quello che vedo in maniera assolutamente libera. Potrei dire di peggio, ma l’educazione mi impedisce di essere velenosa… ma come mi piacerebbe, a volte!”. La personalità del protagonista spesso si riflette nel modo di vestire e di questo, ne è convinta anche lei: “Ed è un dramma in alcuni casi! Tutti, in generale, uomini e donne, tendono a strafare. A qualcuno la televisione dà alla testa e si veste in modo esagerato”. Anahi, confida che a sbagliare abito siano spesso le donne: “Un uomo deve avere un cattivo gusto mondiale per vestirsi così male da essere notato!”. Trovare il proprio stile infatti, non è assolutamente semplice anche perché, delle volte ci vorrebbe più autocritica e consapevolezza di quello che lo specchio ti mostra: “Per esempio – continua la stilista – chi è più avanti con l’età, negli anni in cui la pelle tende a cadere – e succede a tutti – dovrebbe coprirsi di più”.

Anahi Ricca: “Maria non esagera mai, è perfetta!”

Per quanto riguarda lo speciale serale poi, Anahi Ricca confida di essere rimasta piacevolmente colpita nello scoprire che molti fossero vestiti in maniera adeguata. “Non sono mancate ragazze giovani conciate in modo terribile, tra minigonne, extension, labbra rifatte… ne ho vista una con un vestito trasparente, si vedeva tutto! Alcune si sono “caricate” in maniera maleducata. Non si trattava di un matrimonio, ma come in un evento del genere, non si può strafare, eclissare la protagonista. Ce n’era una con addosso di tutto: orecchini, borse, collane…”. Successivamente la stilista, confida quale sia il personaggio meglio vestito di Uomini e Donne: “Maria. Ha il suo stile, ma non esagera mai. Mi riconosco nel suo gusto. A Uomini e Donne si veste come nella vita quotidiana, e sta benissimo. In un prime time indossa abiti eleganti, ma non è mai esagerata. Mai. E comunque lei non ha bisogno dei vestiti per dimostrare quello che è, al contrario di tante altre”.

