Angelo Sanzio, Ken Umano/ Nuovo intervento: “Ho fatto lifting, rimodellato mento e…”

Angelo Sanzio continua a fare interventi di chirurgia estetica. Il Ken umano made in Italy, è diventato famoso per merito del Grande Fratello 15, con Barbara d’Urso. Dopo avere acquisito popolarità, i salotti della nostra ruspante Carmelita, l’hanno ospitato molto spesso e così, abbiamo avuto modo di aggiornarci sulle sue vicissitudini. Dopo essersi sottoposto alla bellezza di 8 interventi, il “fidanzato di Barbie” è tornato sotto i ferri per nuovi ritocchini al viso. La notizia è stata svelata proprio dal diretto interessato che, attraverso delle Stories sul suo profilo ufficiale di Instagram, ha voluto aggiornare gli estimatori sulle ultime novità riguardo le sue condizioni di salute. Coperto da una fascia che protegge il viso e con grandi occhiali scuri, il Ken ha tranquillizzato tutti, parlando anche di alcuni particolari legati al nuovo intervento. “Ragazzi, ci vorranno almeno altri 10 giorni per togliere l’edema, al momento il mio unico grande amico è il ghiaccio”, ha esordito il ragazzo.

Angelo Sanzio, il nuovo intervento chirurgico del Ken Umano

Ma quale nuovo intervento chirurgico ha fatto Angelo Sanzio? “Ho fatto una cantopessi, cioè un lifting dell’occhio e la blefaroplastica superiore e inferiore. Inoltre ho rimodellato il mento, la mandibola e il sottomento”, ha spiegato proprio il diretto interessato tramite Instagram. La sua totale trasformazione è cominciata 8 anni fa. Per mettere da parte un disagio che sentiva, ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica, anche per colmare un suo bisogno estetico e personale. Inizialmente era partito dalle labbra, poi è stata la volta del mento, il naso, e gli zigomi. Tra gli ultimi interventi, anche il trapianto di capelli concretizzato a Instabul. In una recente intervista rilasciata a Barbara d’Urso, l’ex gieffino ha confessato: “Io lavoro e pago da solo i miei interventi. Adesso mi sento molto più sicuro. Ho dato un valore aggiunto al mio viso. Labbra enormi? Sono bellissime, me le invidia il mondo. Ho fatto questi interventi mirati anche per poter lavorare nel mondo dello spettacolo”.

