Belen Rodriguez assente a Sanremo Young / Perchè? “A casa con Santiago per…”

È un periodo molto impegnativo per Belen Rodriguez. La showgirl è molto presa dal lavoro che, nelle ultime settimane, la sballotta da un posto all’altro. La scorsa settimana il pubblico l’ha ritrovata a Sanremo Young, poi sono iniziate le prove per la nuova edizione di Colorado e, in questi giorni, è iniziata anche la fashion week. Pare però che la Rodriguez non se la stia passando benissimo, tanto che questa sera salterà la sua partecipazione alla nuova puntata di Sanremo Young con Antonella Clerici. Ad annunciare la sua assenza è il portale 361magazine, che scrive proprio nelle ultime ore: “Stasera, 22 febbraio, andrà in onda un’altra puntata di Sanremo Young. Belen Rodriguez, però, non ci sarà. La showgirl, infatti, è a casa con l’influenza.” si legge. Belen è stata quindi frenata da una brutta influenza che la costringe a casa.

BELEN RODRIGUEZ MALATA: COME STA?

Sul portale, infatti, ancora si legge: “In questi giorni il virus sta girando e ha colpito anche lei! Costretta ai riposi forzati, ha dovuto disdire l’impegno su Rai Uno e vedrà la trasmissione condotta da Antonella Clerici direttamente da casa sul divano, in compagnia del suo Santiago…”. Sembra quindi certa l’assenza di Belen Rodriguez nella puntata di questa sera di Sanremo Young. La showgirl argentina ha deciso di prendersi una pausa e rimettersi del tutto prima di tornare al lavoro. D’altronde, è da un po’ che Belen non pubblica sui social post o stories: come mai? Vedremo se la Rodriguez darà notizie di sé nel corso delle prossime ore.

