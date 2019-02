CLARA PALMERI/ Video, Giuria unanime: con 7 voti entra nel cast (Sanremo Young 2019)

Clara Palmeri è una delle concorrenti della seconda edizione di “Sanremo Young 2019“, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici il venerdì sera su Rai1. Durante la prima puntata sono andati in scena le prime sfide tra i giovani talenti di questa edizione che si sono sottoposti all’insindacabile giudizio dei giudici di quest’edizione. Per il duetto del “dentro o fuori” si sono sfidate Clara Palmeri e Laura sulle note di “E’ tutto un attimo”, uno dei successi di Anna Oxa. Una prova non facile, visto che il brano richiede una particolare condizione vocale. Le due ragazze hanno però dimostrato grinta da vendere portando a casa una performance davvero notevole.

Clara Palmeri vince il duello di Sanremo Young 2019

Antonella Clerici chiede subito un parere a Noemi: “siete state forti tutte e due, tra l’altro questa è una canzone che ha un range pazzesco, è una canzone tosta...”. Anche Amanda Lear precisa: “la canzone è molto difficile se non è la tua voce naturale, l’hanno fatto benissimo e le ammiro perché io a 14 anni ero in convento con le suore“. Via alle votazioni per il “dento o fuori”. Il primo ad esprimersi è Angelo Baiguini che vota Laura, Belen Rodriguez vota Clara, Amanda Lear vota Laura, mentre Enrico Ruggeri, Rocco Hunt e Giovanni Vernia votano Clara. Stesso voto anche per Noemi, Rita Pavone e Baby K, mentre Shel Shapiro e Maurizio Vandelli premiano Laura. Alla fine a spuntarla per 7 a 3 è Clara Palmeri che diventa una delle concorrenti di Sanremo Young 2019.

“Senza la musica la mia vita è come un pianoforte senza tasti neri”

Clara Palmeri è una delle ragazze in gara di Sanremo Young 2019, il programma musicale condotto da Antonella Clerici che permetterà al vincitore di partecipare alla prossima edizione di Sanremo Giovani. Clara ha soli diciassette anni e viene da Marsala, un paese della provincia di Trapani. E’ molto legata alla famiglia con cui vive a Marsala dove frequenta il 4 anno del Liceo Classico. Oltre alla scuola è una grandissima appassionata di musica e tra i suoi miti ci sono Tiziano Ferro, Vasco Rossi, Sam Smith, Adele e Ultimo. Ecco cosa ha raccontato di sé durante il video di presentazione a Sanremo Young: “La mia più grande passione è la musica. Senza di lei la mia vita sarebbe come un pianoforte senza i tasti neri, incompleto e senza armonia. L’emoji che mi rappresenta è il cuoricino. Sono esageratamente romantica, dolce e soprattutto sensibile. La canzone che avrei voluto scrivere o interpretare è “La cura” di Battiato perché è un testo che mi emoziona tantissimo ogni volta che lo canto. Adoro il significato che ha, perché si parla di un amore che va oltre la fisicità, un amore al di sopra di ogni cosa“.





© RIPRODUZIONE RISERVATA