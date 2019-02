Claudia Dionigi / Video: “Credo che Lorenzo preferisca me” (Uomini e Donne La Scelta)

Il grande giorno è arrivato. Questa sera, su Canale 5, va in onda il secondo speciale di Uomini e Donne dedicato alla scelta di Lorenzo Riccardi. Il tronista ha portato con se in villa le due ragazze che più l’hanno colpito: da una parte Giulia Cavaglià e, dall’altra, Claudia Dionigi. Grande sorpresa di questo percorso, Claudia è arrivata in ritardo rispetto a Giulia ma è riuscita sin da subito a conquistare l’attenzione di Lorenzo Riccardi. Bionda 28enne di Latina, la Dionigi è semplice e schietta ma al contempo simpatica e senza fronzoli. È per il suo carattere che è riuscita a conquistare il pubblico di Uomini e Donne che oggi spera, qualora non fosse la scelta di Lorenzo, di rivederla il studio ma come tronista. Ma quante possibilità ci sono che Lorenzo scelga effettivamente lei?

CLAUDIA E LORENZO NELLA VILLA: COSA ACCADRÀ?

Se all’inizio del suo percorso a Uomini e Donne, Claudia Dionigi sembrava non avere speranze contro Giulia Cavaglià, le cose sono cambiate poco a poco, esterna dopo estera. Lorenzo, inizialmente, non aveva occhi che per Giulia ma le cose sono cambiate quando si è accorto di provare qualcosa anche per Claudia. La sua bellezza semplice assieme al carattere schietto, spontaneo, simpatico si è rivelato un mix micidiale, tanto da conquistare Lorenzo che, fino alla fine, si è detto indeciso e in grossa difficoltà “Non so ancora chi sceglierò” saranno le dichiarazione che il Riccardi farà anche questa sera, durante la permanenza in villa con entrambe le corteggiatrici. Anche questa sera, Claudia dovrà però assistere ad importanti avvicinamenti tra Lorenzo e Giulia che non le faranno affatto piacere.

CLAUDIA DIONIGI: “POTREI ESSERE LA SCELTA DI LORENZO”

Ma di fronte a quanto accaduto finora, alle parole e ai gesti fatti, Claudia Dionigi pensa di essere la scelta di Lorenzo Riccardi? In un’intervista di alcuni giorni fa al magazine di Uomini e Donne, la corteggiatrice ha fatto sapere: “Non vorrei fare un azzardo a dirlo, ma credo che la sua piccola preferenza sia io e sia più spinto verso di me, altrimenti non si giustificherebbero tanti suoi atteggiamenti”. Vedremo se la previsione della Dionigi sarà giusta. (Clicca qui per un’anteprima della scelta)



