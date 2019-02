Gerry Scotti, frecciatina in diretta a Fedez e J-Ax/ “Hanno litigato? Beh, io ho…”

Gerry Scotti è tornato in onda in prima serata con un nuovo ciclio di puntate di Chi vuol essere milionario? Il game show di canale 5, dopo il successo ottenuto nei precedenti appuntamenti, ha occupato la prima serata del giovedì sera lanciando a sfida a Che Dio ci aiuti 5. Davanti a Gerry Scotti si sono così seduti i concorrenti pronti a sfidare la piramide delle domande per conquistare il fatidico milione di euro. Il conduttore, oltre a porgere le domande, si diverte anche a stuzzicare i concorrenti per rendere il clima più divertente. Ieri sera, così, nel chiedere quale sia stato “il perché più cercato su Google nel 2018” ha lanciato una frecciatina a Fedez e J-Ax che non è passata inosservata al pubblico e al popolo di Twitter.

GERRY SCOTTI: “FEDEZ E J-AX HANNO LITIGATO? IO HO…”

Tra le tante domande poste nel corso della prima puntata del nuovo ciclo di appuntamenti con Chi vuol essere milionario?, c’era anche quella sulle ricerche su internet. Alla concorrente, Gerry Scotti ha chiesto di indicare “Il Perché più cercato su Google Italia nel 2018“. Tra le varie opzioni c’è anche quella “Perché hanno litigato Fedez e J Ax?”. Nel leggerla, il conduttore di Chi vuol essere milionario?, rivolgendosi alla concorrente ha detto: “Ma tu sapevi che J-Ax e Fedez hanno litigato? Beh, io ho dormito lo stesso”. La battuta di Gerry Scotti non è passata inosservata al popolo di Twitter che ha ironizzato sull’argomento.

L’italiani hanno dei problemi seri se vanno a cercare su google perché hanno litigato Fedez e J Ax .. #chivuolesseremilionario pic.twitter.com/m50FNQ2HvU — Life is a fucki🖕🏼g bitch (@AnaMari32352845) 21 febbraio 2019

"Ma tu sapevi che J-Ax e Fedez hanno litigato? Beh, io ho dormito lo stesso". Gerry Scotti king of shades 😂😂😂 #CHIVUOLESSEREMILIONARIO — Gigi Gx (@GigiGx) 21 febbraio 2019

Menomale che la risposta esatta era sull'8 marzo, se fosse stata sulla litigata tra Fedez e J-Ax sarebbe stato proprio triste.#chivuolesseremilionario — Tommaso Lesti (@tommasolesti) 21 febbraio 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA