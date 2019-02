GIGI D’ALESSIO/ Video, “Non ho amici camorristi” (La confessione)

Gigi D’Alessio è uno dei protagonisti della prima puntata de “La Confessione“, il programma di interviste condotto con grandissimo successo da Peter Gomez in seconda serata sul canale Nove. Nuovo ciclo di interviste per il giornalista che apre la nuova edizione con uno dei cantanti partenopei di maggior successo degli ultimi anni: Gigi D’Alessio. Il compagno di Anna Tatangelo è pronto a rispondere a domande anche scomode come si evince dal breve video di presentazione in cui Peter Gomez domanda: “ma lei ha mai avuto un amico camorrista?”. Una domanda forte a cui D’Alessio replica con un secco no. Gomez rincalza la dose con un’altra domanda: “quante foto si è fatto con camorristi o mafiosi?”. Anche questa volta D’Alessio non si scompone, anzi replica così: “Non lo so proprio, può darsi pure ne avrà fatte 10, 100 mille o 1, non lo so”. Queste sono solo alcune delle domande che Gomez ha fatto al cantante di “Non dirgli mai” durante l’intervista in onda venerdì 22 febbraio 2019 in seconda serata su canale Nove.

La crisi con Anna Tatangelo

Chissà se durante l’intervista Gigi D’Alessio parlerà anche della ritrovata serenità e felicità tra le braccia di Anna Tatangelo. La cantante, reduce dalla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo dove ha gareggiato con “Le nostre anime di notte”, ha raccontato quanto sia stato importante stare da sola per ricostruire l’amore con il suo Gigi: “E’stato costruttivo stare da sola, sicuramente non semplice all’inizio, ma lo consiglio a tutti”. La coppia, infatti, ha passato una bruttissima crisi finita, purtroppo, in pasto su tutti i più importanti siti e magazine di gossip. La Tatangelo, in occasione di un’intervista a Verissimo ha detto: “Io sono uscita da casa di papà per entrare direttamente in quella di Gigi, ho saltato la fase vado a viver da sola o con le mie amiche. Ora mi sono trovata a vivere da sola con mio figlio. Per lui mi sono dovuta mostrare forte, sempre di buon umore e mi sono tenuta la tristezza per la sera, sul cuscino”.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Per fortuna dopo la crisi è tornato il sereno tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, un momento di grande difficoltà che però ha permesso alla coppia di ritrovarsi più uniti ed innamorati di prima. “Gigi è una persona intelligente e mi ha capita” ha raccontato Anna Tatangelo sottolineando: “Abbiamo superato anche questo. Adesso sono serena. Ora bisogna dedicarsi di più, perché dopo 14 anni è facile darsi per scontati e le buone intenzioni ci sono”. Intanto oltre all’amore ritrovato con Lady Tata, Gigi D’Alessio è pronto per un altro importante evento. Si tratta di un concerto speciale che il cantante partenopeo terrà con Nino D’Angelo dal titolo “Figli di un Re minore” in programma il 21, 22 e 23 giugno 2019 presso l’Arena Flegrea di Napoli. Un evento che si preannuncia imperdibile non solo per i fan di Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, ma per tutti gli amanti della grande musica napoletana!





