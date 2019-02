Giulia Cavaglià/ Video “Lorenzo ha bisogno di una come me” (Uomini e Donne La Scelta)

Sono giorni ormai che il pubblico si chiede chi tra Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi sarà la scelta di Lorenzo Riccardi. Questa sera, su Canale 5, va in onda lo speciale di Uomini e Donne dedicato alla scelta del tronista che, secondo molti, ricadrà su Giulia. Il percorso di Lorenzo e Giulia a Uomini e Donne è partito subito molto forte. Il tronista non aveva occhi che per lei, tanto da dirsi anche imbarazzato quando la corteggiatrice posava gli occhi su di lui. E se all’inizio si è trattato solo di una forte attrazione fisica, l’interesse reciproco è cresciuto settimana dopo settimana, esterna dopo esterna. E probabilmente Lorenzo avrebbe scelto Giulia già da molto tempo se in studio non fosse arrivata Claudia, che ha portato confusione in lui.

LITI TRA GIULIA E LORENZO ANCHE IN VILLA

Nello speciale di Uomini e Donne dedicato alla scelta di Lorenzo Riccardi, Giulia Cavaglià avrà modo di scoprire nuovi aspetti del tronista ma anche di litigare ancora con lui. Colpa dell’indecisione di Lorenzo che continua anche nei momenti trascorsi nella villa con l’una e l’altra corteggiatrice. “Se avessi saputo chi scegliere non sarei neppure venuto qui” tiene infatti a precisarle il tronista. Nella villa, d’altronde, si alterneranno tra i due momenti di scontro a momenti di tenerezza. Vedremo Giulia e Lorenzo in piscina, tra baci e abbracci. Ma la Cavaglià dovrà anche assistere a quelli che Lorenzo trascorrerà con la sua rivale e ai gesti che lui sentirà di fare nei suoi riguardi. Cosa che potrebbe scatenare altre liti.

GIULIA CAVAGLIÀ: “LORENZO HA BISOGNO DI UNA COME ME”

Ma quali sono le sensazioni di Giulia Cavaglià ad un passo dalla scelta di Lorenzo Riccardi? Crede sarà lei la fortunata? In un’intervista di poco tempo fa al magazine di Uomini e Donne ha fatto sapere: “A Lorenzo lei piace, è innegabile, ma non fa per lui. – e ancora – Lorenzo ha bisogno di una persona che lo faccia rigare dritto. Claudia è una donna di 28 anni che non ha più voglia di litigare, forse anche perché è più matura e glielo riconosco. Lui, invece, è ancora un po’ bambino ed è il classico tipo che fa di tutto per dimostrarti che è uno s******. Se non ci litighi, se non c’è lo scontro, fa quello che vuole.” (Clicca qui per il video anteprima della scelta)



