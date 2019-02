Grecia Colmenares tradita da Chando Erik Luna?/ Foto, la trans Manila Gorio tra loro

Grecia Colmenares era all’Isola dei Famosi a cercare di capire lo spazio giusto addetto al bagno ma anche a lottare per la sua sopravvivenza tra mosquitos e riso da cucinare e mangiare. Mentre tutto questo andava in scena, però, sembra proprio che l’amato fidanzato, modello e attore di 29 anni, Chando Erik Luna, si è consolato con Manila Gorio, o almeno così sembra da alcune foto che sono state pubblicate su Il giornale e che hanno fatto già il giro del web. La famosa attrice di telenovelas più grande di lui di 27 anni, proprio nei giorni scorsi, tornata dall’Honduras aveva parlato del suo rapporto con lui e, in particolare, di quello che sognava ovvero addirittura un matrimonio in Chiesa ma le cose non sono andate come previsto e non sappiamo bene se mai succederà alla luce degli ultimi avvenimenti: “Ho finalmente incontrato l’uomo della mia vita. È un ragazzo dolce, premuroso, semplice e riservato. Posso dire ad alta voce di aver incontrato il mio principe azzurro”. La penserà ancora così dopo quelle foto?

L’INCONTRO TRA CHANDO E MANILA GORIO

Secondo i bene informati sembrava che Chando doveva essere a Los Angeles per un film mentre, in realtà, si trovava in Puglia insieme alla trans Manila Gorio con la quale è stato immortalato. I due sono stati beccati in un ristorante di sushi e non solo all’interno ma anche all’esterno dove addirittura si sono scambiati teneri baci in auto all’esterno del locale. La famosa opinionista Manila Gorio, presentatrice e manager di successo, non è nuova a frequentazione “note” e mentre per alcuni le foto sono solo posate, per altri potrebbe esserci qualcosa di più. Sicuramente Chando ha avuto modo di farsi notare, lo troveremo presto di nuovo in tv o, magari, nel cast del nuovo Grande Fratello di Barbara d’Urso? Clicca qui per vedere tutte le foto della serata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA