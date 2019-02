Irene Capuano/ Uomini e donne, video: “Luigi? Ha sempre una faccia da pesce lesso”

Non c’è niente da fare, Luigi Mastroianni e Irene Capuano ultimamente hanno avuto solo modo di litigare e anche oggi sembra che le cose nella nuova puntata di Uomini e donne non cambieranno molto soprattutto quando lui uscirà con un’altra corteggiatrice con tanto di bella sorpresa e richiesta di un bacio. Irene continuerà a rimanere delusa dal comportamento del siciliano e mentre la scelta si avvicina e la messa in onda sembra ormai dietro l’angolo e proprio nel video anticipazioni della puntata di oggi (che potete vedere cliccando qui) lei ribadisce il concetto: “Luigi è sempre uguale, fa sempre quella faccia da pesce lesso con tutte, stessi modi…che noia”. La discussione è di nuovo dietro l’angolo perché il tronista non sembra apprezzare le parole della corteggiatrice e anche la scorsa settimana è successo lo stesso.

IRENE CAPUANO, ANCORA LITI CON LUIGI MASTROIANNI?

In particolare, Irene Capuano nella scorsa puntata di Uomini e donne ha addirittura lasciato lo studio con Ivan pronta a seguirla all’esterno per chiarie le cose. I due hanno litigato fino ai camerini e addirittura all’esterno dello studio quando la corteggiatrice ha pensato bene di andare via e lasciarlo solo. A quanto pare gli attriti rimangono e anche se nei giorni scorsi Irene è tornata in studio, alla fine sembra che il nodo della questione sia proprio l’attrazione fisica che Luigi prova per la bella Valentina, almeno molto di più di quella che prova per Irene. Come andrà a finire adesso la situazione? La corteggiatrice non è rimasta stupita dalla risposta di Luigi ma sembra che la serenità tra loro ormai si sia rovinata, questo le costerà la scelta finale a favore delle sue rivali?

