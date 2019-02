Isola dei Famosi 2019/ Maddaloni e Marina La Rosa nei guai: Bettarini svela l’intrigo

Una spaccatura sempre più definita quella presente nel gruppo dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019. Dopo la diretta di mercoledì, questo aspetto è ancora più evidente come ormai ben chiara la posizione di alcuni dei naufraghi rispetto ad altri. Al centro delle polemiche di molti c’è Marco Maddaloni, accusato di essere un grande stratega e calcolatore. Molto deluse da lui sono infatti le sorelle Mihajlovic che, in confessionale, fanno sapere: “I due gruppi si erano già formati. Neanche prima avevamo un grande rapporto con gli altri, a parte che con Marco Maddaloni. Lui è quello che ci ha deluso più di tutti e che si è comportato peggio.” E gli scontri tra le sorelle e Marco all’Isola dei Famosi continuano anche durante la puntata, in vari fuori onda. Le ragazze trovano falso il comportamento avuto da Maddaloni nei loro confronti, tanto da dirgli: “Hai sempre detto che non avresti mai parlato male di noi poi scopriamo che invece l’hai fatto. Sei falso”.

STEFANO BETTARINI E L’INTRIGO DI MARINA LA ROSA

Intanto all’Isola dei Famosi, sull’Isola che non c’è, Kaspar Capparoni prosegue la sua permanenza in compagnia di Stefano Bettarini. I due nelle ore successive alla diretta, hanno avuto modo di analizzare la situazione e hanno avuto grosse critiche per Maddaloni ma in primis per Marina La Rosa. “Piano piano viene fuori tutto. – ammette Stefano Bettarini, chiacchierando con Capparoni al quale poi racconta – Marina sai cosa ha fatto? Io sono uscito dopo un salvataggio a catena, Marina ha salvato Luca e poi si è giustificata con Jo Squillo dicendo ‘ho scelto Luca perché altrimenti tu avresti scelto Bettarini.’ Capito? Mi ha leccato il cu*o fino a ieri poi mi vuole far fuori”. La tempesta si è ormai abbattuta all’Isola dei Famosi!

