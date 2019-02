Italia’s Got Talent 2019/ Puntata 22 Febbraio: audizioni alle battute finali

Le audizioni di Italia’s Got Talent 2019 stanno per giungere al termine. Venerdì 22 febbraio, alle 21.15 su Tv8, va in onda il penultimo appuntamento con le selezioni dei concorrenti che, in cento secondi, dovranno cercare di conquistare la fiducia della giuria formata da Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Il compito di gestire le emozioni dei concorrenti, ma anche lo spirito battagliero dei giudici spetterà a Lodovica Comello che, oltre a raccogliere le dichiarazioni dei vari talenti che saliranno sul palco nel corso della serata, dovrà tenere a bada anche lo spirito dei giudici, abituati anche a rubare la scena ai concorrenti con i loro siparietti. L’ingrediente principale della puntata odierna di Italia’s Got Talent 2019 sarà, tuttavia, il talento delle persone che si esibiranno. Quali performances, dunque, vedrà il pubblico? Andiamo a scoprirle.

LE ESIBIZIONI DELLA SERATA

Ad aprire il penultimo appuntamento con le audizioni di Italia’s Got Talent 2019 sarà un Arlecchino 3.0 che, in una Venezia virtuae, andrà a caccia del suo amore. Subito dopo, caudio Bisio si trasformerà nell’aiutante di un mado da quale si lascerà trascinare con il suo strano umore. Una madre e una figlia adolescente stupiranno il pubblico attraverso il canto con cui riescono a comunicare mentre ci sarà da ridere con una ragazza apparentemente timida che racconterà il suo rapporto con il padre, responsabile della sua sofferenza. Una giovanissima mentalista lancerà la sua sfida all’impenetrabile Federica Pellegrini, l’unico giudice che, finora, non si è lasciata conquistare dalla categoria. E ancora: due ballerine si esibiranno sulle note di Hotel Supramonte di Fabrizio De André mentre un giudice cadrà nella rete di una bomba sexy. A chiudere le esibizioni della serata saranno due ragazzi che formano una coppia sia nella vita che sulla pista da ballo.

FRANK MATANO A CACCIA DEL GOLDEN BUZZER

Ancora due appuntamenti, compreso quello odierno, con le audizioni di Italia’s Got Talent 2019. Claudio Bisio, Federica Pellegrini e Mara Maionchi hanno già utilizzato il golden buzzer scegliendo il proprio concorrente da spedire direttamente in finale. Chi, invece, non riesce proprio a decidersi è Frank Matano. Anche nella scorsa puntata, infatti, Matano non ha trovato un concorrente degno del suo Golden Buzzer. Cambierà qualcosa questa sera? I concorrenti che saliranno sul palco oggi cercheranno di conquistare il bottone d’oro di Matano oppure tre sì dei giudici per poter continuare l’avventura nel talent show. In cado di Buzzer rosso, invece, dovranno immediatamente abbandonare il palco.





