“La dieta anti Lemme”/ Video, la sfida del Dott. Godina “lui ha ragione? Io di più!”

La Dieta Lemme ha letteralmente spopolato negli ultimi tempi grazie alle presenze televisive e non solo del suo fondatore, il farmacista Alberico Lemme che grazie ai suoi consigli alimentari è diventato una vera e propria star. Vip e gente comune si è rivolta con sempre maggiore curiosità al farmacista-ricercatore, in barba agli insulti spesso “sessisti” ed ai modi per nulla ortodossi dello stesso. Sono stati proprio i suoi modi a renderlo protagonista di numerose trasmissioni televisive, dove si sono venuti a creare dei veri e propri talk tra coloro che si sono schierati dalla sua parte accettando di essere definiti dei “cadetti” pronti a perdere decine di chili in poche settimane con una alimentazione particolare e quantomeno fantasiosa, e coloro che invece hanno ribadito l’importanza di seguire una dieta che possa tenere conto di molte variabili, come patologie in corso e alimentazione variegata. Intanto il “metodo Lemme” si è fatto strada ma a schierarsi contro rispondendo con la medesima arma è stato il Dottor Paolo Godina con la sua “dieta anti Lemme”. Classe 1973, una laurea in Scienze Biologiche con specializzazione in Patologia Clinica, dal 2003 è un nutrizionista ma soprattutto da uno studio a pochi chilometri dal quartier generale del farmacista Lemme.

IL DOTTOR GODINA CONTRO IL MEDOTO LEMME

La dieta Lemme è riuscita ad incuriosire persino i pazienti del dottor Godina che hanno iniziato a chiedergli in prima persona un parere personale. Da qui l’idea di realizzare un libro per parlare in modo serio di alimentazione e dieta, smentendo i falsi miti e soprattutto smontando i capisaldi della dieta Lemme. Il libro si intitola “La dieta anti Lemme. La dieta ha ragione? Io di più!” e il suo autore usa un linguaggio talvolta ironico altre volte scientifico per parlare ai suoi lettori in modo semplice e diretto anche sulla base delle sue esperienze professionali. Nel libro anche le testimonianze di pazienti veri che si sono prima rivolti a Lemme e poi a Godina. Non si tratta però di un attacco al farmacista star del piccolo schermo – l’autore e nutrizionista ci tiene a specificarlo! – bensì al suo metodo. Un modo alternativo per differenziarsi da coloro che finora lo ha accusato tacciandolo di cialtroneria, abusivismo e maleducazione. Paolo Godina si è certamente divertito a scrivere il suo libro ma soprattutto a mettere in discussione, dal suo punto di vista professionale ma sempre ironico, la fantasiosa dieta di Lemme.

LA DIETA ANTI LEMME: IL METODO DEL FARMACISTA SOTTO ATTACCO

Al Palafiori di Sanremo 2019, il Dottor Godina ha avuto modo di parlare della sua “Dieta anti Lemme” nell’ambito di una interessante intervista. “Questo libro è un po’ una provocazione ma non solo, è anche un pretesto per parlarvi di dieta in modo molto seria, e ce n’è bisogno”, dice. A detta del nutrizionista Lemme ha ragione in quanto con i suoi slogan non sempre sono errati ma nel suo libro ha cercato comunque di contestare alcune sue affermazioni fuori luogo. Godina ha contestato il suo essere un farmacista (quindi non adatto a prescrivere diete) ma anche il suo approccio ed il criterio con cui viene data una dieta. “Non contesto la persona ma un metodo che io non condivido assolutamente”, dice. “Sono convinto che l’approccio alla persona è quello che fa la differenza”, ha aggiunto. Uno dei capisaldi della dieta Lemme è usare il cibo come un farmaco ma a tal proposito il Dottor Godina ha contestato: “il cibo non è una medicina, è stare in compagnia, è festa, tradizione, non possiamo dimenticarci di questo aspetto del cibo. Le persone devono dimagrire ma senza dimenticare questo”, ha proseguito il nutrizionista. “Le basi della mia dieta sono proprio i carboidrati”, ha aggiunto, a differenza di quanto sostenuto dal metodo Lemme.





