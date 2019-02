Lorenzo Riccardi, la scelta/ “Giulia e Claudia? Ho dubbi” (Speciale Uomini e Donne)

Lorenzo Riccardi è pronto a scegliere la donna della sua vita nel secondo appuntamento serale con lo speciale di Uomini e Donne. L’appuntamento è per oggi, venerdì 22 febbraio, in prima serata su canale 5. Dopo le emozioni vissute con la scelta di Teresa Langella, è arrivato il momento di seguire il momento più importante del percorso di Lorenzo. Il tronista di origini pugliesi, ma trapiantato da anni a Milano, negli ultimi quattro mesi ha conosciuto numerose ragazze tra le quali, la prima ad aver conquistato davvero le sue attenzioni è stata Giulia Cavaglià. Con quest’ultima, Lorenzo ha vissuto momenti importanti avendo, per diverse puntate, occhi solo per lei. L’arrivo di Claudia Dionigi, però, ha cambiato tutto. Con la presenza di Claudia, Lorenzo ha cominciato a dividersi tra le due corteggiatrici, ma chi sarà la sua scelta?

LORENZO RICCARDI: CLAUDIA DIONIGI SARA’ LA SUA SCELTA?

Sul trono di Uomini e Donne da settembre, Lorenzo Riccardi, negli ultimi quattro mesi, si è emozionato, si è arrabbiato e si è legato molto alle corteggiatrici Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià con cui ha scelto di arrivare alla fine. Due ragazze bellissime, ma molto diverse tra loro per le quali, però, il tronista nutre un forte interesse. La puntata della scelta in onda questa sera è stata registrata alcuni giorni fa e, secondo alcune anticipazioni, non ufficiali, pubblicate dal Vicolo delle News, sembra che la scelta del Riccardi sia caduta su Claudia. Sarà, dunque, la Dionigi la ragazza scelta da Lorenzo? Qualora fosse così, si presenterà alla festa di fidanzamento? Prima di partire per la registrazione della scelta, ospite del trono over, Lorenzo ha dichiarato di sperare di poter trascorrere la sua prima notte da fidanzato nel castello delle scelte. Il suo desiderio si realizzerà?

“HO ANCORA MILLE DUBBI”

Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Lorenzo Riccardi ha riasciato le sue ultime dichiarazioni prima della scelta. Nonostante stia vivendo la sua avventura da tronista dallo scorso settembre, Lorenzo non nasconde di avere ancora molti dubbi in testa. “In questo momento sono carico di ansia e sto ammazzando il tempo tatuandomi sulle braccia, facendo shopping e andando dal parrucchiere: tutte cose inutili, solo per non pensare. Sto cercando di prendere tutto con il sorriso e senza paura. Il timore ci spinge a fare le scelte sbagliate e io non voglio pentirmi né fare mosse avventate“, ha dichiarato il tronista che, per la fatidica scelta, avrà al suo fianco la famiglia e gli amici. Indipendentemente da quella che sarà la sua scelta, Lorenzo svela si porterà sempre dietro il ricordo dei momenti vissuti con le corteggiatrici: “Sono due persone meravigliose. A prescindere dalla scelta, di loro e di questo trono mi porterò a casa il ricordo di tanti momenti di felicità e di allegria”, ha concluso.



