Maria Monsè e Stefano Paravia, nozze di pizzo a Pomeriggio 5/ Perla Maria damigella

Lo aveva annunciato poche settimane fa proprio nello studio di Pomeriggio 5, e oggi è proprio il grande giorno. Maria Monsé sta per celebrare le sue “nozze di pizzo” con il già tre volte marito Salvatore Paravia. Sì, perché Maria e Salvatore hanno rinnovato i loro voti già tre volte prima di oggi. Quindi questo è il loro quarto matrimonio. Una celebrazione che, come accaduto anche in passato, avverrà in diretta televisiva e proprio a Pomeriggio 5. Barbara d’Urso ha già anticipato qualche primo dettaglio della festa, che vedrà Perla Maria, figlia di Maria e Salvatore, come damigella. La sposa arriverà alla celebrazione con una carrozza e non una comune. Si tratta infatti di una carrozza molto simile a quella di Cenerentola. D’altronde, Maria Monsè ha svelato che il tema di questo matrimonio sarà duplice: quello del pizzo e quello di Mary Poppins.

GLI INVITATI ALLA CERIMONIA

Maria Monsé è pronta a sposare per la quarta volta, e quindi a rinnovare i voti matrimoniali, Salvatore Paravia. Le prime immagini mandate in onda da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 mostrano anche alcuni degli invitati. Tra questi spicca la presenza di Tina Cipollari, nota opinionista di Uomini e Donne, ma anche di Emanuela Tittocchia e di Lisa Fusco. Non mancano parenti stretti e amici della coppia, tutti elegantissimi e in abito lungo. Tutti sono in attesa della sposa, che arriverà in carrozza davanti alla sfilata degli ospiti della cerimonia. Maria Monsè sarà accompagnata ovviamente da sua figlia, nonché damigella d’onore, Perla Maria.

