Miriana Trevisan a Vieni da me/ “Non sono pentita di aver fatto Non è la Rai, ma…”

Dopo i ricordi di Giulio Base e l’album di famiglia di Catena Fiorello, Caterina Balivo, nel salotto di Vieni da me, ospita Miriana Trevisa che risponde alle fatidiche domande al buio. Si parte subito con “Non è la Rai”, la trasmissione che ha regalato il successo e la popolarità alla showgirl quando era ancora molto giovane. A distanza di anni, parteciperebbe ancora al programma? “Non mi sono mai pentita di aver partecipato a Non è la Rai. Non sputerei mai nel piatto in cui ho mangiato” – spiega Miriana Trevisan che non rinnega l’esperienza vissuta nella trasmissione di Gianni Boncompagni. Con le ragazze, però, non aveva un ottimo rapporto. “Io andavo d’accordo molto con le sarte e le truccatrici e quindi era più facile per me fare amicizia con le persone più grandi. Ero spesso in saa prova o in sala trucco. Con le altre ragazze facevamo delle cose insieme, ma così”, spiega la Trevisan che poi svela di non aver mai fatto una vacanza con le ragazze nè di aver mangiato una pizza con loro. Ad un certo punto, però, la Trevisan decide di lasciare Non è la Rai. “Ho abbandonato il programma percè mi stava stretto. Volevo studiare e crescere in qualche modo. Con Boncompagni parlavo pochissimo, ma in quel momento la sua attenzione artistica era su altre ragazze. Ambra è subentrata l’anno in cui sono andata via. La vidi per un mese e poi decisi di andare via”, spiega ancora la Trevisan.

MIRIANA TREVISAN: “IL MIO AMORE CON GIULIO CAVALLI”

Dalla carriera alla vita privata. Oggi, Miriana Trevisan è felicemente innamorata dello scrittore e giornalista Giulio Cavalli, padre di tre figli maschi. Con lui, la showgirl ha ritrovato la serenità e la fiducia nell’amore dopo la fine del suo matrimonio con Pago a cui, però, resterà sempre legata per il figlio. “Con Pago ho un meraviglioso bambino, Nicola. Penso che sia un grande papà. Provo un sentimento d’affetto, di stima e di rispetto. Solo questo, ma non c’è rabbia. Noi ci siamo sposati nel 2003, dopo un anno e mezzo ci lasciamo. Poi lui partecipa ad una trasmissione e vince mentre io parto per l’Isola dei Famosi e quando sono tornata ci siamo rivisti, ci siamo rimessi insieme e dopo quattro mesi sono rimasta incinta. Siamo sempre stati io il giorno e lui la notte”, conclude la showgirl che poi svela di non aver mai tradito e ammettendo di sentire la mancanza di una figlia femmina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA