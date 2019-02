Paolo Fox / Oroscopo di oggi 22 febbraio 2019

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 22 FEBBRAIO 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele anche per la giornata di oggi, venerdì 22 febbraio 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere nello specifico cosa ha raccontato. Capricorno: Quando si vive una situazione complicata alla volte ci si chiude in sé stessi. In questo momento però è importante invece aprirsi. Bisogna considerare se le persone che vivono intorno hanno bisogno della propria energia e forza. Attenzione alle questioni di tipo legali. Toro: In questa giornata è importante organizzare nel miglior modo il proprio fine settimana. Le prospettive sono positive ma ovviamente questo dipende dal segno. Si è persone che amano la concretezza anche se si apprezzano l’ambito estetico e la fantasia. Bisogna stare attenti a non riporre la propria fiducia su una persona che non se la merita. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

CANCRO SUSCETTIBILE, NÈ CARNE NÈ PESCE

L’oroscopo di Paolo Fox ora volge ai segni che si possono considerare né carne né pesce, quelli cioè che oggi, 22 febbraio, non trovano una vera collocazione. Molti tra i nati sotto il segno della Vergine sono rimasti spiazzati in amore domandandosi le motivazioni per cui una determinata realtà si è verificata. Spesso però non si può ragionare sull’amore. Se si è soli entro pochi giorni si potranno incontrare delle persone interessanti. L’Ariete deve fare molta attenzione ai sentimenti perché vivrà una giornata particolare dove potrebbero esserci anche degli scontri con delle persone a cui si vuole un gran bene. Il Cancro è suscettibile, si arrabbia sempre molto e rischia di creare delle difficoltà anche alle persone a cui è più legato. C’è un certo disagio e non si riesce a metterlo da parte di fronte a rischi non semplici da gestire per la pressione che si sente sopra le spalle. Staremo a vedere cosa accadrà.

ACQUARIO ATTENZIONE AI RAPPORTI FAMILIARI, TOP E FLOP

Ora è il momento dei segni top e flop sempre analizzando l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per oggi 22 febbraio. Il Leone ha molti progetti ed è in un periodo di crescita importante. Si sente motivato a realizzare i proprio compiti e non sempre è ostacolato da chi prova a mettere bastoni tra le ruote. Forse è il caso di provare a virare, cercando di provare uno scatto che possa portare alla realizzazione di qualcosa di importante. Attenzione ad accettare però tutto come oro colato di fronte a chi promette tanto col minimo sforzo. La Bilancia ha una Luna luminosa, che regala energia e porta grandissima forza dopo un periodo in cui non si è proprio stati al massimo. La Vergine trova sulla sua strada grandi novità che possono far rinascere dei sentimenti un tempo leggermente celati. Attenzione invece per l’Acquario che rischia in questo periodo di rendere difficili alcuni rapporti familiari.



