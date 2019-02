Riccardo Fogli insulta Ariadna Romero: “Zoccol*a!”/ Squalifica all’Isola dei Famosi?

Una nuova polemica arriva dalle spiagge dell’Isola dei Famosi. Nelle ultime ore, sul web rumoreggia una forte critica rivolta ad un insospettabile naufrago: Riccardo Fogli. Nel daytime andato in onda ieri, il naufrago si sfoga con Paolo Brosio in merito alle nomination (questa settimana è al televoto) e in particolare su quella ricevuta da Ariadna Romero. È una frase del cantante, detta velocemente e quasi complicata da comprendere ma comunque chiara, a suscitare l’ira del pubblico dell’Isola dei Famosi. Irato per il voto ricevuto da Ariadna, Riccardo Fogli sbotta e la appella in malo modo: “La nomino a vita questa zocco*etta!” Un insulto grave, palesato e confermato anche dai sottotitoli che la stessa produzione mette alle parole di Riccardo Fogli contro Ariadna. (Clicca qui per il video)

Riccardo Fogli squalificato dall’Isola?

L’insulto di Riccardo Fogli ad Ariadna Romero, nato per la nomination che la cubata ha fatto ai suoi danni all’Isola dei Famosi, ha scatenato il pubblico a casa che ora si appella ad Alessia Marcuzzi e alla produzione. La richiesta è chiara: la squalifica per Riccardo Fogli. Centinaia i commenti che arrivano dai vari social; eccone alcuni: “Riccardo DEVE venire squalificato per avere insultato Ariadna. Ci rendiamo conto che le ha dato della zoxxola solo per una nomination? È il piú anziano e al posto dare il buon esempio, recita la parte del buon paparino con tutti ma si è rivelato il peggiore”; e ancora “Volevo partecipare al televoto solamente quando ci sarebbe stata Ariadna per salvarla, ma dato l’accaduto adesso voterò per fare uscire Riccardo anche se dovrebbe venire squalifiato da se, ma sicuramente non accadrà perciò VOTATE FUORI RICCARDO”. Verranno presi provvedimenti?

