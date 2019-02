Sanremo Young 2019, seconda puntata/ Classifica e eliminati: serata duetti

Venerdì 22 febbraio, alle 21.25 su Raiuno, secondo appuntamento con Sanremo Young 2019, il talent show in onda dal Teatro Ariston, condotto da Antonella Clerici e dedicato ai giovani talenti della musica. Ragazzi dai 14 ai 17 anni si sfidano in una gara ad eliminazione per portare a casa la vittoria che regala il diritto di partecipare alla prossima edizione di Sanremo Giovani. Ad affiancare la padrona di casa, questa sera, ci sarà il duo comico formato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Dopo i duelli della prima settimana, nella seconda serata dal titolo “Greatest Hits”, sul palco del Teatro Ariston saliranno dieci ragazzi che si esibiranno sulle note dei più grandi successi del Festival di Sanremo, con la direzione artistica di Gianmarco Mazzi.

SERATA DUETTI

I giovani cantanti di Sanremo Young 2019 si esibiranno in duetto con dieci, grandi nomi della musica italiana del calibro di : Ron, Sergio Cammariere, Roberto Vecchioni, Marco Masini, Povia, Mietta, Gigliola Cinquetti, Alexia, Nomadi e Bianca Atzei. I ragazzi che, nel primo appuntamento, hanno superato i duelli riuscendo a conquistare il pass per a seconda puntata, sono: Beatrice Zoco, Clara Palmeri, Antonio Vaglica, Maxi Urban, Giovanna Camastra, Kimono, Giuseppe Ciccarese, Eden, Luigi Cascio, Tecla Insolia. Tutte le esibizioni saranno accompagnate dalla musica della SanremoYoung Orchestra, composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni, selezionati dal Maestro Diego Basso e dalle bellissime coreografie di Daniel Ezralow.

SANREMO YOUNG 2019: CHI SARA’ ELIMINATO?

Dei dieci cantanti in gara, al termine della seconda puntata di Sanremo Young, solo otto passeranno alla fase successiva. Al termine della serata sarà stilata una classifica che sarà il risultato del voto combinato di Academy composta da Enrico Ruggeri, Noemi, Rita Pavone, Belen Rodriguez, Rocco Hunt, Shel Shapiro + Maurizio Vandelli, Amanda Lear, Baby K, Angelo Baiguini, Giovanni Vernia e Televoto (894.22 da numero fisso, per votare da cellulare con sms 475.475.0) e che sarà giudicata dalla Orchestra e da Luca e Paolo che avranno a disposizione lo Showdown, ovvero la possibilità di salvare due dei cantanti a rischio eliminazione. Sanremo Young può essere seguito anche in streaming attraverso la piattaforma Raiplay disponibile sia su pc che su smartphone scaricando l’apposita applicazione e sui social Instagram @sanremoyoungrai; Facebook, SanremoYoungRai, Hashtag: #sanremoyoung.



