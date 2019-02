Scusate se esisto/ Video, su Rai 3 il film con Paola Cortellesi (oggi, 22 gennaio)

Il film Scusate se esisto sarà trasmesso su Rai 3, alle ore 21.20, il giorno 22 febbraio 2019. Questo lungometraggio italiano appartiene al genere della commedia. Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino e Marco Bocci sono gli artisti principali che recitano in questa pellicola. L’anno di uscita di questa commedia è il 2014. Il regista di Scusate se esisto è il direttore Riccardo Milani. Le musiche, che si possono ascoltare vedendo questo film, sono state realizzate da Andrea Guerra. Quest’ultimo è un noto compositore italiano, conosciuto per aver scritto il testo del brano Gocce di Memoria della cantante Giorgia. Questa canzone è dunque la colonna sonora della pellicola La finestra di fronte di Ferzan Özpetek. Gli attori Raoul Bova e Paola Cortellesi, prima di questo lungometraggio, hanno già lavorato insieme. I due artisti infatti hanno recitato in un altro film dal titolo Nessuno mi può giudicare.

Clicca qui per il trailer

Scusate se esisto: la trama del film

La protagonista di Scusate se esisto è Serena Bruno. La giovane ha origini abbruzzesi e si è laureata con il massimo dei voti in architettura. La ragazza inoltre ha frequentato un master importante e conosce molte lingue. L’intelligenza di Serena ha portato la donna a lavorare a Londra come architetto. Nella Capitale inglese, dunque, il talento e la bravura della giovane sono molto apprezzati. Serena però sente forte la nostalgia di casa, allora decide di trasferirsi a Roma. In questa città, la donna non trova un’occupazione adeguata alle sue grandi capacità, e quindi per sopravvivere è costretta a svolgere dei lavori umili. Ad un certo punto, Serena prende una decisione importante. Quest’ultima decide di farsi passare per uomo, per trovare lavoro come architetto, interessandosi dunque al progetto di riqualificazione del quartiere di Corviale. La ragazza allora presenta un progetto all’avanguardia al Comune della Capitale, con un nome e cognome fasulli, in quanto inizia a spacciarsi per uomo. Mentre Serena si sta nascondendo dietro un’identità fittizia, l’architetto incontra un bellissimo ragazzo. Questi si chiama Francesco ed è omosessuale. Serena e Francesco, fin dal loro primo incontro, scoprono di andare d’accordo e di avere tantissimi interessi in comune. I due allora incominciano a confidarsi tra di loro, stringendo anche un profondissimo e intimo legame d’amicizia. La ragazza, ben presto, si accorgerà però di essere innamorata del suo nuovo amico e questo suo sentimento la porterà ad andare incontro a numerose difficoltà e problemi, in quanto il bel Francesco è appunto gay.

Il trailer del film “Scusate se esisto”





© RIPRODUZIONE RISERVATA