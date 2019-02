Sonia Pattarino/ Video Uomini e donne: il bacio con Ivan Gonzales e…

Uomini e donne torna in onda oggi con una nuova puntata dedicata a Luigi Mastroianni e Ivan Gonzales gli unici due tronisti del programma che finiranno per fare la loro scelta insieme il prossimo 1 marzo nel prime time di Canale 5. I due sembrano ancora molto confusi e lo stesso Ivan oggi sarà al centro di molte polemiche e non solo per via della corte che sta facendo alla sua Natalia ma anche perché deciderà di fare una sorpresa a Sonia Pattarino creando caos in studio e non solo. A quanto pare i due hanno passato una bella esterna che ha portato il tronista nel ristorante dei genitori di Sonia facendole una sorpresa che l’ha colpita molto e che rende il loro incontro molto piacevole tanto che, dopo una lunga passeggiata, tra loro scatta il bacio. Clicca qui per vedere il video del momento.

IL BACIO CON SONIA E…

Come se questo non bastasse, il tronista si è un po’ spinto oltre e non solo parlando di intimità e gesti ma di rivelazioni confermando non solo che prova per lei qualcosa di speciale ma che lei ha il pregio di “farlo pensare in maniera diversa dalle altre e non sa perché”. Nei giorni scorsi Sonia Pattarino ha raccontato qualcosa in più di lei sul magazine di Uomini e donne alzando il velo su quello che le è successo nella vita e, soprattutto, della fine del suo matrimonio. Proprio questo ha spinto Ivan a crederla fragile ma lei ha voluto confermare che non è così: “Sono una donna tosta, con gli attributi e anche molto allegra. Sono una che ha sempre il sorriso stampato sul volto e difficilmente si butta giù. In questo contesto sono diversa e sto scoprendo anch’io un lato di me a cui non ero abituata, perché vivo le emozioni in modo molto amplificato“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA