Tara Gabrieletto/ Dalle presunte corna alla “questione penale” con la De Filippi

Sembra proprio che Tara Gabrieletto non abbia intenzione di tirarsi indietro e nemmeno di non dire quello che pensa soprattutto quando tocca sfogarsi via social o rispondere alle pungenti domande dei fan su Instagram. Anche in questo caso la corteggiatrice non si è tirata indietro e ha subito preso la palla al balzo rivelando alcuni dettagli su quello che è successo nella sua vita e non solo nella sua questione matrimoniale con Cristian Galella, con il quale sta ancora insieme, ma anche con Maria De Filippi e Uomini e donne. I due sono ormai spariti dalla trasmissione e sembra proprio che la corteggiatrice non possa nemmeno rivelare cose importanti e dettagli su quanto è accaduto visto che, come lei stessa afferma sui social, “ci sono questioni penali in corso”. Poi in un’altra risposta, chiarisce che la situazione non riguarda Maria De Filippi, con la quale non ha avuto mai niente da ridire, ma “contro chi all’epoca stava nel programma”.

LE RIVELAZIONI DI TARA GABRIELETTO

La corteggiatrice non si sbilancia e non fa nemmeno il nome dei diretti interessati e questo ha permesso ai fan di iniziare una sorta di caccia in cui non sono mancati nomi ed ipotesi. Tra le domande e le questioni non sono mancate quelle relative alle presunte corna che Cristian Galella le avrebbe fatto con un’amica di Deianira Marzano che poi lo avrebbe rivelato sui social per colpire dritta la coppia. Anche in questo caso Tara Gabrieletto non si è scomposta e non solo ha affermato che il marito non ha fatto niente di male se non chattare con questa persona usando parole e battute poco consone. I panni i due se li sono lavati in famiglia ma a chi via social le ha chiesto qualche commento “sulle corna che ha preso”, ha risposto: “Se avessi preso le corna non starei con lui ad oggi… siete voi che siete convinte di questo su 4 cose dette o viste… ma i fatti sono altri e non devo spiegarlo a nessuno.. a me non cambia la vita leggere le offese anzi mi fanno sorridere perché significa che la vita delle persone che le scrivono è veramente brutta“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA