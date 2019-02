Teresa Langella/ Uomini e donne: “Andrea Dal Corso? Perfetto padre per i miei figli”

E alla fine per Teresa Langella non è andata come previsto. La bella tronista si è data anima e corpo a Uomini e donne ai suoi corteggiatori ma alla fine non è stata premiata visto che non ha avuto un sì dalla sua scelta ma ha finito per sbattere contro un muro fatto di no e falsità. In molti si sono schierati dalla parte di Teresa delusa da Andrea Dal Corso su cui gran parte del pubblico aveva puntato come scelta e possibile sì ma alla fine così non è stato, e adesso? La bella tronista si sfoga e rivela il suo pensiero proprio affidando le sue parole a Uomini e donne Magazine e affermando con certezza non solo che i suoi sentimenti per Andrea erano veri ma che lo aveva immaginato come padre dei suoi figli. E allora come farà adesso a superare tutta questa delusione a pochi giorni dal no che l’ha lasciata in lacrime nella prima serata di Canale 5?

LE PAROLE DI TERESA SU ANDREA DAL CORSO

“Non è stata una doccia fredda, piuttosto oserei dire ghiacciata. Mi sento persa e non mi aspettavo che una persona che ha sofferto nella vita potesse comportarsi così”. Queste sono le prime parole che Teresa Langella usa per spiegare i suoi sentimenti a Uomini e donne Magazine e in particolare si è detta certa che non si tratta di qualcosa che è andato storto o no ma si tratta di un sentimento che o lo si prova oppure no: “Più volte Andrea ha sostenuto di essere tanto sensibile ma nei miei confronti non ho visto nulla di tutto questo. […] Mi ha mentito sulle emozioni che provava, nei nostri abbracci e anche nei baci, mi ha detto che eravamo complementari, e allora poi come fai a non presentarti?“. A quanto pare la bella napoletana non ha capito che Andrea mentiva ed esagerava un po’ il tutto ed era convinta davvero che potesse avere un sì e un lieto fine per la sua favola moderna ma così non è stato e forse l’unica cosa che i due non hanno e non avranno mai in comune è la spontaneità, di questo la tronista ne è convinta ma questo non significa che se tornasse indietro cambierebbe qualcosa, anzi: “Rifarei tutto allo stesso modo. Ho sentito delle forti emozioni in questo percorso”.

SU ANTONIO…

Nella lunga intervista c’è anche posto per il suo no ovvero il bell’Antonio di cui dice “Merita sicuramente una persona che sia migliore di me. E’ leale, genuino e vero. La persona più pura che abbia mai incontrato. E’ un ragazzo rato, con lui, però non mi sentivo donna”. Questo è il suo pensiero su Antonio che adesso per molti, magari il prossimo settembre, potrebbe addirittura diventare il nuovo tronista di Uomini e donne. Intanto Teresa si è detta pronta a partire da sé stessa lasciandosi tutto alle spalle come se avesse fatto un brutto sogno ma con una certezza: “Non diventerò una ragazza insicura per quello che è accaduto”.



