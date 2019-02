Uomini e Donne/ Critiche per Angela Nasti e redazione: ecco perché (Trono Classico)

La puntata del trono classico di Uomini e Donne andata in onda ieri su Canale 5 ha visto l’ingresso in studio di una nuova tronista. Lei è Angela Nasti, ragazza 19enne non proprio sconosciuta al mondo dei social, sorella della più nota Chiara Nasti (che lo scorso anno è stata anche concorrente all’Isola dei Famosi). L’arrivo di Angela a Uomini e Donne ha però sollevato non poche critiche da parte del pubblico a casa. La ragazza ha mostrato subito un carattere forte, esordendo nella sua prima puntata con qualche scontro con alcuni dei presenti. E se per qualcuno questo è sintomo di carattere, per altri si tratta di eccessiva sicurezza di sé. Sono infatti tantissime le critiche che Angela Nasti e la redazione di Uomini e Donne stanno ricevendo nelle ultime ore. Tutto per colpa dell’ennesima scelta di un tronista già noto o comunque con tantissimi follower su Instagram.

CRITICHE PER TRONISTA E REDAZIONE DI UOMINI E DONNE

C’è chi scrive della nuova tronista di Uomini e Donne: “Troppo esigente e complicata…già non mi piace…l’amore è spontaneità, semplicità, complicità e lei è troppo esigente….in amore essere insicuri ti rende più umana…lei mi pare un robot…voglio,voglio, voglio….con queste pretese non trovi nessuno credimi”. C’è invece chi trova che “Angela avevi bisogno davvero del fidanzato o di qualche follower in più? Sembra già ti senti chissà chi!” E non mancano messaggi per la redazione di Uomini e Donne, come questo: “Ragazze ” normali “, della porta accanto noooooo? Davvero queste hanno bisogno del trono per trovare il fidanzato?” e ancora “Ormai non ci sono più quei troni di una volta, di gente semplice e sconosciuta. Tutti già con le agenzie dietro!”

