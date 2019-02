Uomini e Donne / Ida dimentica Riccardo con David? Colpo di scena (Trono Over)

Grandi svolte al trono Over di Uomini e Donne. Le nuove anticipazioni portano a galla tante novità in merito ai protagonisti più in vista di queste ultime settimane. In particolare l’attenzione torna a concentrarsi su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Come svelato dal vicolodellenews, nel corso della nuova registrazione, il cavaliere avrebbe deciso di interrompere la frequentazione con Roberta Di Padua. Ricordiamo che le registrazioni sono avanti di qualche settimana rispetto a quello che è andato in tv fino ad oggi. Quindi, dopo un mese circa di frequentazione, Riccardo ha chiuso con Roberta. Ma le sorprese più importanti sono quelle che arrivano da Ida Platano che ha finalmente deciso di intraprendere una nuova frequentazione dopo le accuse Riccardo. Ida sta infatti uscendo con un altro ben noto cavaliere che è David.

IDA ESCE CON DAVID MA SPUNTA CRISTINA…

Ma facciamo un passo indietro, in quanto nelle prossime puntate assisteremo ad un importante riavvicinamento tra David e Cristina. Talmente forte che il cavaliere di Uomini e Donne le chiederà di lasciare insieme il programma. Le cose vanno però male, perché Cristina rifiuterà la sua proposta. Da qui la decisione di David di frequentare altre donne, in primis proprio la bella Ida. Ecco perché i due sono uno di fronte all’altra nella nuova registrazione. Tuttavia, Ida così come altri capiscono che quella di David è più una ripicca e che l’interesse nei confronti di Cristina è effettivamente ancora molto forte. È per questo che la dama decide di fare un passo indietro e frenare questa conoscenza. Sia Ida che Riccardo, quindi, tornano ad essere single. Cosa accadrà adesso?

