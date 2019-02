Uomini e donne speciale la scelta/ Lorenzo Riccardi tra Giulia e Claudia sceglierà..

Dopo le emozioni vissute con Teresa Langella che ha visto frantumarsi il sogno di vivere una vera favola d’amore per il no di Andrea Dal Corso, venerdì 22 febbraio, in prima serata su canale 5, va in onda il secondo appuntamento con Uomini e Donne la scelta dedicato a Lorenzo Riccardi. Il tronista milanese, ventidue anni, deve scegliere la donna della sua vita tra le due corteggiatrici che, in cinque mesi di trono, hanno conquistato le sue attenzioni. Lorenzo sceglierà così tra la modella ventitreenne di Torino Giulia Cavaglià e la ventottenne di Latina Claudia Dionigi che lavora nel vivaio di famiglia. Due ragazze bellissime che, pur essendo molto diverse tra loro, sono riuscitea sbaragliare la concorrenza delle altre pretendendi di Lorenzo che, prima di svelare il nome della donna con cui spera di formare una coppia, trascorrerà gli ultimi momenti in una splendida villa.

UOMINI E DONNE LA SCELTA: LA RECLUSIONE DELLA VILLA

Lorenzo Riccardi, Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi trascorreranno gli ultimi momenti insieme nella villa. In una splendida dimora, il tronista di Uomini e Donne aspetterà l’arrivo di Giulia e Claudia con cui vivrà gli ultimi momenti prima di svelare il nome della corteggiatrice scelta. Lorenzo si dividerà tra le due ragazze con cui trascorrerà dolci momenti a base di coccole, baci e bagni in piscina. Ogni corteggiatrice potrà guardare attraverso un monitor cosa accadrà tra Lorenzo e la rivale. L’atmosfera si surriscalderà al punto che, secondo alcuni spoiler, Claudia abbandonerà anche la villa. Lorenzo vivrà così dei momenti di confusione e di ansia e in suo soccorso arriverà Gemma Galgani nei panni di confidente che cercherà di consolare il tronista così come, la settimana scorsa, ha fatto con Teresa Langella.

LA FESTA DI FIDANZAMENTO

Dopo aver trascorso insieme gli ultimi momenti alla villa, Lorenzo, Claudia e Giulia si saluteranno. Il tronista comunicherà così con un biglietto alla ragazza prescelta la sua decisione. La corteggiatrice scelta non risponderà subito, ma deciderà se presentarsi o meno alla festa di fidanzamento organizzata nel castello di Tor Crescenza. La preparazione della festa di fidanzamento sarà seguita anche da Giulia De Lellis che seguirà le scelte stilistiche dei protagonisti. Al fidanzamento, inoltre, parteciperanno anche le coppie storiche di Uomini e Donne, gli ospinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, Valeria Marini e la stessa Giulia De Lellis oltre ai parenti di Lorenzo e della ragazza scelta. Il percorso di Riccardi sul trono, dunque, si concluderà con un sì?



