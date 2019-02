Alessandro Casillo Vs Zerbi/ Video: “Farò di più”, il prof: “Chi se ne..”(Amici 2019)

Continuano le discussioni nella scuola di Amici 2019 tra Alessandro Casillo e Rudy Zerby. Il professore continua a trovare superficiale e fuori luogo il cantante ed è convinto che non otterrà la felpa verde e non approderà al serale e per farglielo capire porta in studio Giordana Angi che su Certe Notti riesce a mettere la sua impronta: “lei si è buttata a fare un compito e chi invece ha passato il suo tempo a chiacchierare e lamentarsi, chi cacchio sei musicalmente parlando? Non ho niente a cui attaccarmi quando canti tu”. La discussione continua e dopo quello che è successo nelle scorse settimane, anche in questa le cose non siano andate meglio e quando i due tornano in sala, Alessandro canta e alla fine rilancia: “Io voglio migliorare, voglio fare di più, voglio migliorare” ma le cose non cambiano e Rudy Zerbi vede su di lui solo una maglia nera e quindi il mancato approdo al serale di Amici 2019, sarà davvero quello che succederà oggi nel pomeridiano del programma?

ALESSANDRO CASILLO AVRA’ LA MAGLIA NERA?

La nuova esibizione di Certe notti di Alessandro Casillo non ha conquistato Rudy Zerbi che alla fine rilancia: “Un polpettone terrificante, chi se ne frega che queste siano le tue notti. Se un giudice esterno ti dice che non ti puoi paragonare a chi ha la maglia verde forse c’è qualcosa che non va”. Il cantante è ancora nella scuola perché non solo è riuscito a portare a casa spesso dei punti ma anche perché tutte le sfide che ha affrontato in questi mesi non lo hanno mai messo alla porta ma sembra proprio che questo non basta, almeno non per Zerbi. Il pubblico a casa lo apprezza tanto che Alessandro Casillo ad Amici 2019 è saldo al secondo posto nella classifica dei preferiti, questo basterà ad arrivare al serale? Zerbi è convinto di noe ribadisce il fatto che potrà stare nella scuola per sempre almeno fino a che non troverà un giudice che gli consegni la maglia verde: “prima o poi succederà, anche tra dieci anni”. Ma lui avrà il tempo per dimostrare qualcosa di più? Clicca qui per vedere il video del momento e della nuova lite avvenuta in settimana.

L’INTERVENTO DI BARBARA D’URSO

La lite tra Alessandro Casillo e Rudy Zerbi è ormai all’ordine del giorno ad Amici 2019 tanto che il pubblico sembra ormai stanco e continua a sostenere il cantante che non è nuovo alla carriera nella musica e nemmeno ai talent e ai concorsi, che ha sempre vinto. Che sia un modo del professore questo per spronare il cantante? In molti lo pensano ma in settimana si è espressa sulla questione anche Barbara d’Urso che non trova giusto il comportamento di Zerbi. Lei segue il programma e dopo averlo ammesso e aver ringraziato la De Filippi per il suo lavoro con i ragazzi ha poi lanciato una frecciatina al professore: “Ad AMici ci sono dei maestri che massacrano i ragazzi per fa uscire i talenti. Oggi Rudy… mamma mia!”. Molto probabilmente Alessandro arriverà con difficoltà al serale ma sicuramente tra i suoi fan può contare anche la conduttrice di Canale 5.



