Amici 2019, Ed.18 / Verso il serale: Mowgly contro la Celentano, Irama ospite

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con lo speciale di Amici 18. Oggi allievi e professori tornano in studio per una nuova sfida a squadre tra Sparta e Atene ma soprattutto per scoprire se qualcun altro – dopo Tish, Giordana, Rafael e Vincenzo – riuscirà a conquistare la maglia verde del serale. La puntata sarà aperta da un ospite speciale: il vincitore della scorsa edizione di Amici, Irama. È stata una settimana ricca di tumulti, che hanno visto grande protagonista Mowgly e gli scontro con la maestra Celentano. Oggi scopriremo se la commissione accetterà la proposta fatta dal ballerino di aiutarlo nell’avere la possibilità di esibirsi per l’accesso al serale, cosa che sarebbe impossibile basandosi sulla media dei voti, notevolmente abbassata ogni settimana dalla Celentano.

AMICI 2019, MOWGLY CONTRO LA CELENTANO: LO SCONTRO CONTINUA

Proprio la maestra, di fronte al rifiuto di Mowgly di fare lezione di classico, ha proposto che la maestra Titova montasse per lui una coreografia di latino: “Dimostra che sei così bravo e versatile come dici. – ha chiesto la Celentano, per poi sbottare – Tu che fai qua? Solo la breake dance? Pensi che qui si studia e basta senza fare lezioni? Puoi decidere tu cosa fare o non fare in questa scuola? Cosa pensi di fare, spiegamelo!” Mowgly, d’altronde, è deciso nella sua posizione: “Io se devo andare in puntata a ridicolizzarmi non ci vado. – ha ammesso il ballerino, per poi aggiungere – Qui mi gioco il mio futuro e non lo faccio con la danza classica! Ma c’è una regola dove c’è scritto ‘devi essere versatile o vai fuori’? A me viene da ridere, mi sembra una ripicca.” Di certo, lo speciale di Amici 18 in onda oggi, vedrà questo dibattito continuare.

