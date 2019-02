BARBARA COLA/ Video, Red Canzian: “Averne gente intonata come te!” (Ora o mai più 2)

Barbara Cola è stata una dei grandi protagonisti dell’ultima puntata di Ora o mai più 2, trasmessa sabato 16 febbraio 2019. Barbara, che tutti ricordano per aver cantato, al Festival di Sanremo 1995, la canzone In amore insieme a Gianni Morandi, del quale lei era corista, nell’ultima puntata del programma di Amadeus ha duettato con Gigi D’Alessio con la canzone Quanti amori, indirizzando velatamente la sua esibizione a Donatella Rettore, una delle più severe nei suoi confronti fin dalle prime puntate. L’impresa deve essere riuscita, perché Barbara porta a casa un bell’8, guadagnando anche i commenti positivi di D’Alessio stesso che ha ammesso di voler dare più spazio a Barbara e, per questo, di aver cambiato alcune cose nella canzone. Donatella le dà un 7. “Con l’inedito verrai fuori, spero”, le dice. Di certo non una frase amichevole, ma sempre meglio dei momenti in cui la Rettore le aveva detto “Non ce l’ho con lei, ma è il caso che è alla sua età inizi a diventare un personaggio”. Vedremo nella nuova puntata, in onda sabato 23 febbraio in prima serata.

Barbara Cola il duetto con Orietta Berti

Nel corso della serata di sabato 16 febbraio, Barbara Cola ha duettato anche con Orietta Berti sulle note di “Io ti darò di più”. La loro esibizione ha conquistato quasi tutta la giuria, solo Donatella Rettore ha dato 7: “Andava tutto benissimo, la canzone è bellissima, ma hai voluto strafare”. A difendere Barbara Cola, ci ha pensato Red Canzian: “Ha cantato da Dio, ti dò il mio primo 10. Averne di gente intonata come te”. Anche Ornella Vanoni e Toto Cutugno hanno dato 10, Fausto Leali ha dato 9, i Ricchi e Poveri e Marcella Bella le hanno assegnato un 8. Per un totale di 177 e il quinto posto nella classifica finale (contando il voto del pubblico).

La voglia di tornare in tv

Il portale Recensiamo Musica ha incontrato Barbara Cola all’inizio del mese per intervistarla sulla sua partecipazione a Ora o Mai più. L’ex corista di Morandi dice di aver accettato di concorrere nel format di Rai 1 per rimettersi in gioco, dopo tanti anni di teatro, sul piccolo schermo. Sapeva benissimo, Barbara, a cosa sarebbe andata incontro, ma se con i giudici possono esserci degli attriti, coi compagni di avventura c’è un bell’affiatamento. Tutti vivono l’esperienza con tranquillità, entusiasmo e voglia di dare il massimo. Sul suo lavoro con Orietta Berti, Barbara Cola dice di essere onorata di affiancare una “Signora della musica italiana che ha venduto ventuno milioni di dischi in oltre cinquant’anni di carriera.” La cantante parla della sua coach come una persona solare ma dal carattere forte. “Personalmente sto cercando di restare me stessa e di non lasciarmi troppo trascinare dal suo forte carisma”, precisa la cantante di In amore, brano diventato di diritto un evergreen della musica italiana.





