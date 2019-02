C’è posta per te 2019/ Storie in diretta: le sorprese di Emma Marrone e Owen Wilson

Sabato 23 febbraio, in prima serata su canale 5, nuovo appuntamento con C’è posta per te che continua a vincere la gara degli ascolti sbaragliando la concorrenza. Anche la scorsa puntata che ha avuto come ospiti speciali Pio e Amedeo, Mario Balotelli e Alessandra Amoroso, ha portato a casa 5.308.000 spettatori pari al 28.6% di share contro 2.917.000 spettatori pari al 16.1% di share del programma di Raiuno, Ora o mai più. Ancora una volta, Maria De Filippi si conferma la regina degli ascolti. Da vent’anni, C’è posta per te fa compagnia agli italiani durante il sabato sera. Al centro delle varie puntate ci sono le storie di persone normali che chiedono l’aiuto della redazione di C’è posta per te per salvare una storia d’amore, per recuperare il rapporto con un familiare o per ritrovare una persona del passato.

GLI OSPITI DEL 23 FEBBRAIO A C’È POSTA PER TE 2019

Ogni settimana, nello studio di C’è posta per te, arrivano personaggi famosi pronti a regalare un momento speciale a persone meno fortunate. La settimana scorsa, questo compito è toccato ad Alessandra Amoroso mentre Pio e Amedeo, inviando la posta a Balotelli, hanno strappato un sorriso a tutto il pubblico. Ospiti della nuova puntata di C’è posta per te saranno, invece, un attore e una cantante. L’irresistibile Owen Wilson sarà ospite della sesta puntata del programma di Maria De Filippi. Con il suo sorriso, la sua simpatia e la sua ironia, l’attore di Hollywood regalerà un momento davvero speciale ad un suo fan. Anche quest’anno non poteva mancare, poi, Emma Marrone, ormai presenza fissa delle varie edizioni della trasmissione di canale 5. La cantante salentina, sempre attenta ai problemi degli altri, si emozionerà nell’ascoltare una storia davvero speciale.

LE STORIE DEL 23 FEBBRAIO

Tante le storie che Maria De Filippi racconterà nella puntata odierna di C’è posta per te tra le quali spiccano quelle di una mamma e di un amore interrotto. Dopo la fine del matrimonio, una giovane mamma ha trovato nuovamente l’amore perdendo però la fiducia dei figli a cui chiede una seconda possibilità. “Non volete accettare questa persona? Accettate la mamma anche perché Massimo non potrà mai colmare il vuoto dei miei figli” – dice la mamma che al figlio Giorgio dice – “Amore mio, tu sai che tipo di rapporto avevamo io e te: indissolubile”. Alla figlia, invece, dice: “Romina, amore mio mi manca la mia voce al mattino, mi manca il tuo casino in cameretta quando ti preparavi per andare alle serate. A volte mi arrabbiavo, ma oggi pagherei ore per fare tutto questo”. Come finirà la storia? Romina e Giorgio perdoneranno la loro mamma? E poi ci sarà la storia di un amore finito. Ad inviare la posta è stato lui, sperando di poter recuperare il rapporto con a fidanzata che, a Maria De Filippi, svelerà il motivo della rottura: “inizialmente ì, quando ci siamo conosciuti, io ho riposto in lui tutta la mia fiducia. Dopo soltanto due mesi che stavamo insieme ho visto che c’erano 5 chat con 5 ragazze diverse”. Maria, dunque, riuscirà a salvare questo amore?



© RIPRODUZIONE RISERVATA