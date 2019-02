Chi è la fidanzata di Owen Wilson?/ Vita irrequieta del “biondo” (C’è posta per te)

Chi è la fidanzata di Owen Wilson? L’attore sta per sbarcare in Italia ed il merito è di C’è posta per te, che lo accoglierà come ospite nella puntata di oggi, 23 febbraio 2019. I telespettatori però hanno gli occhi puntati sulla fidanzata del celebre attore, di cui non si conosce il nome o si conferma l’esistenza. Non è dato sapere se ha una ragazza e non è certo che ce ne sia davvero una, per un duplice motivo. Da un lato lo scandalo scoppiato lo scorso autunno, quando i giornali hanno riferito la notizia che l’artista si è rifiutato di vedere la figlia Lyla, nata dalla sua relazione con l’ex compagna Varunie Vongsvirates. Dall’altro anche la nota sfortuna che Wilson ha sempre avuto in amore, tanto da spingerlo diverse volte verso il suicidio. Padre per la terza volta ad ottobre, ricorda Il Corriere della Sera, Wilson infatti ha richiesto dapprima di poter fare il test di paternità ed a conferma ricevuta ha preferito non riconoscere la piccola Lyla. Non è dato sapere il reale motivo che lo ha spinto a prendere una decisione così forte, soprattutto perché amici e conoscenti lo descrivono come un padre adorabile per i due primogeniti Robert e Finn.

Chi è la fidanzata di Owen Wilson? C’è Posta per te: le tante ex dell’attore

Al pari di una carriera costellata da successi, le ex fidanzate di Owen Wilson, ospite a C’è Posta per te, si sono susseguite al suo fianco in tanti anni di scalata da latin lover. Nomi importanti e spesso legati al mondo dello spettacolo, da Sheryl Crow con cui è stato fidanzato per due anni nel ’99 e Demi Moore a cui si è accostato poco dopo. A volte gli amori per Wilson sono nati proprio grazie al set, come la sua love story con Kate Hudson sbocciata durante le riprese del film Tu, io e Dupree del 2006 diretto da Anthony e Joe Russo. Un amore tormentato quello fra i due, tanto da spingere Wilson a tentare il suicidio l’anno successivo. L’attore si è tagliato i polsi ed ha ingerito un flacone di pillole, ma è stato soccorso dal fratello Andrew, sottolinea La Repubblica. Sarà però Jade Duell a renderlo padre per la prima volta sette anni fa, dando alla luce il piccolo Robert. Negli anni successivi Wilson sembra volersi allontanare dallo showbiz, almeno per quanto riguarda la caccia ad una nuova compagnia. Lo ritroviamo infatti nel 2012 in compagnia della sua personal trainer e madre del secondo figlio, Caroline Lindqvist. Come ricorda E! News, la coppia tuttavia non attraversava momenti felici ben prima della nascita di Finn, tanto da scegliere di dividersi prima del parto.

