Chi trova un amico trova un tesoro/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (23 febbraio)

Chi trova un amico trova un tesoro va in onda stasera, sabato 23 febbraio 2019, alle ore 21.30, su Rete 4. Possiamo affermare che la pellicola è una commedia. Gli artisti protagonisti di questo lungometraggio comico sono: Bud Spencer, Terence Hill, John Fujioka e Sal Borgese. L’anno di uscita nei cinema di Chi trova un amico trova un tesoro è il 1981. Il regista di questo film è Sergio Corbucci. Le musiche di questa commedia in questione sono state composte da Carmelo e Michelangelo La Bionda. Costoro hanno realizzato le colonne sonore di moltissimi film, come ad esempio quelle dell’Ispettore Giusti, di Roba da ricchi e di Miami Supercops I poliziotti dell’8ª strada. I due sono considerati anche come gli inventori della discomusic italiana. In questa pellicola allora recitano insieme Bud Spencer e Terence Hill. I due hanno lavorato in parecchi lungometraggi. Grazie alla loro collaborazione lavorativa, nel 2010 hanno ricevuto anche un David di Donatello alla carriera.

Chi trova un amico trova un tesoro, la trama del film

Alan ha l’abitudine di scommettere sulle gare dei cavalli, sperperando il patrimonio dello zio Brady. Ad un certo punto, Alan viene inseguito dai suoi creditori e per salvarsi la vita si rifugia sulla barca di un certo Charlie. Questi sta per partire per una crociera intorno al mondo. Quando Alan sale sull’imbarcazione di Charlie, la dirige verso un’isola deserta, dove si dice ci sia un tesoro favoloso. Successivamente, Charlie si accorge che Alan ha dirottato la sua barca ed ha una discussione con il ragazzo. A causa di questa lite, i due uomini sono costretti a raggiungere a nuoto l’isola del tesoro. Qui incontrano una tribù, che li accoglie calorosamente. Charlie e Alan quindi difendono la tribù da un assalto dei pirati e dopo si mettono a cercare il tesoro nascosto. I due amici, dopo varie ricerche e difficoltà, trovano una grande quantità di soldi sepolta. Dopo essersi arricchiti, decidono di abbandonare l’isola su di un idrovolante. Mentre si stanno allontanando, vengono a sapere dal fantasma di un soldato giapponese, di nome Kamasuka, che la tribù indigena è in pericolo perchè è minacciata di nuovo dai pirati. Per questo motivo, Alan e Charlie ritornano sull’isola. In questo posto danno il via ad una spettacolare scazzotata contro appunto i pirati. Alla fine, gli abitanti dell’isola deserta sono salvi e tutti i malviventi vengono portati in prigione da un gruppo di soldati americani, che lavorano sulla portaerei Forrestal.

