CLAUDIA ZANELLA, MOGLIE DI FAUSTO BRIZZI/ Ora insieme solo per la figlia Penelope

Il nome di Claudia Zanella torna protagonista in tv, questa volta nel salotto televisivo di Verissimo dove l’ex marito Fausto Brizzi si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Silvia Toffanin. Una vera e propria confessione quella fatta dal regista italiano che lo scorso anno è stato più volte accusato di molestie sessuali da alcune giovani attrici e personaggi del mondo dello spettacolo. Accuse poi scemate, ma che hanno generato sulla scia del caso Weinstein un clamore mediatico senza precedenti. Così Fausto Brizzi ha deciso per la prima volta dopo un anno di rompere il silenzio e di dire la sua su quanto successo. A stargli accanto in questo anno davvero infernale la famiglia, la ex moglie Claudia Zanella, la figlia Penelope e alcuni amici tra cui Paolo Ruffini.

Fausto Brizzi a Verissimo

“La vera terapia di quest’anno è stata circondarmi di persone che mi volessero bene. Questa cosa mi ha permesso di passare da duemila a cento numeri sulla rubrica del cellulare. Improvvisamente capisci chi sono le persone superflue e quelle fondamentali. È stato un periodo un po’ rocambolesco in cui sfuggivo ai giornalisti e in cui molte persone, che pensavo semplici conoscenti, invece mi hanno dato le chiavi della loro casa in caso di emergenza. Giravo con le chiavi di una quindicina di abitazioni sparse in tutta Italia anche perché i miei amici mi volevano vedere in casa”. Con queste parole Fausto Brizzi ha raccontato come la ex moglie Claudia, i familiari, gli amici e la figlia Penelope lo abbiano aiutato a resistere a questo anno di accuse ed ingiurie. Tra questi anche Paolo Ruffini su cui ha detto: “Paolo l’anno scorso ha realizzato un documentario bellissimo sulla Resilienza, che io quest’anno ho imparato. Significa fare in modo che un evento negativo possa diventare positivo. Non bisogna scoraggiarsi davanti a una difficoltà apparentemente insormontabile perché la puoi fronteggiare, aggirare e trasformare in qualcosa di buono. Il percorso è complicatissimo e il documentario di Paolo parla proprio di questo atteggiamento. È stata una delle persone che più mi è stata vicina in quest’ ultimo periodo, con mia madre, Claudia, gli amici e la mia bimba di tre anni”.

L’amore con Claudia Zanella

L’amore tra Claudia Zanella e Fausto Brizzi è terminato da diverso tempo, ma la coppia continua a trascorrere del tempo insieme per il bene della piccola Penelope. Dopo la fine del matrimonio, i due vivono oramai in due case separate, ma sono stati spesso fotografati insieme in compagnia della loro amatissima figlia. Nell’ultimo anno poi Claudia è stata sempre dalla parte dell’ex marito quando le pesantissime accuse di molestie sessuali hanno colpito il nome di Fausto Brizzi. Accuse che sono stati poi archiviate dalla Procura di Roma semplicemente perchè il fatto non sussiste. Sicuramente questa bomba mediatica ha lasciato degli strascichi nella vita della coppia con Claudia che ha aperto il suo cuore al 29enne Luigi Cesolini, che da un pò di tempo fa coppia fissa con l’attrice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA