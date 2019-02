DONATELLA MILANI/ Video, è lite con la Rettore: “canterò da sola” (Ora o mai più 2)

Donatella Milani è stata sicuramente una delle indiscusse protagoniste dell’ultima puntata di “Ora o mai più 2“, lo show musicale del sabato sera di Raiuno condotto con grande successo da Amadeus. La cantante è tornata sul palco dapprima con la super ospite Patty Pravo con cui ha cantato “La bambola”. Una performance che ha in parte convinto i coach – giurati che si sono espressi con questi voti: Fausto Leali 6, Orietta Berti 7, Red Canzian 7, Ornella Vanoni 7, Toto Cutugno 7, Marcella Bella 7 e Ricchi & Poveri 7. Il peggio però doveva ancora arrivare, visto che durante la fase dei duetti con i coach è stato mostrato un video un cui la Milani si lamentava di Donatella Rettore dicendo: “vorrei fare le ultime due puntate senza di lei…”. Richiesta accolta in diretta dalla Rettore che, infastidita dalle parole della collega, le ha detto: “arrangiati” lasciando il palco e dicendole: “Canta se sei capace o vai a insegnare a cantare ai conigli…”.

Donatella Milani sbotta contro Donatella Rettore

Dopo aver abbandonato il palco, Donatella Milani si è ritrovata da sola a dover citare il brano “Io ho te”. Un’esibizione che non ha affatto convinto i giudici coach che si sono espressi solidali con la Rettore dando dei voti davvero bassi: Fausto Leali 5, Orietta Berti 7, Red Canzian 6, Ornella Vanoni 6, Toto Cutugno 5, Marcella Bella 6 e Ricchi & Poveri 7. La Milani alla fine si è classificata all’ultimo posto della classifica dei coach con 1 solo punto, mentre terzultima per il televoto da casa con 4 punti superando anche Annalisa Minetti. A distanza di pochi giorni dallo sfogo, Donatella Milani è tornata in tv ospite del salotto di Vieni da me di Caterina Balivo dove ha spiegato cosa è successo. “Quando ci si mette in mostra le critiche sono inevitabili. Lì mi sono messa in mostra anche in maniera troppo forte” ha dichiarato la cantante che ha poi fatto mea culpa, anche se solo in parte. “Le cose non si dicono così. E’ come quando litighi con il tuo compagno o la tua amica, tieni talmente dentro che poi alla fine scoppi e dici delle cose anche non giuste. Spropositate. Cose che non servono a niente e che non pensi nemmeno. Io ammetto di essere fumina. La mattina dopo ho chiesto umilmente scusa. Ci sono state parole che non penso e non è giusto dire come ‘mi sembra di cantare canzoni dei cartoni animati’.

Donatella Milani chiede scusa alla Rettore

Ma non finisce qui, oltre a fare un mea culpa, Donatella Milani a Vieni da Me ha sottolineato a gran voce di aver sbagliato il modo utilizzato per esprimere questo suo malessere. “Mi sono pentita per le cose in più, ma non per il concetto” – ci ha tenuto a precisare la Milani che sul suo sbotto in diretta di sabato scorso ha detto: “Se uno vede questo sfogo dice: questa è matta o ha qualcosa di dire. In confessionale con tranquillità avevo detto agli autori che quando canto le sue canzoni mi si arrotola la lingua, mi rimangono difficili, perché forse può farle solo la Rettore con la sua estrosità”. La cantante ha poi sottolineato come questa sua ribellione abbia in parte scosso qualcosa: “prima di sabato sono sempre arrivata ultima al televoto, stavolta sono arrivata quintultima. Ci sarà un perché. Forse il pubblico ha voluto dire qualcosa. I coach quello che potevano dire di peggio l’hanno detto”. Non è ancora dato sapere cosa succederà sabato 23 febbraio durante la quinta puntata di Ora o mai più 2, anche se la Milani non nasconde: “potrei anche ricantare con Donatella Rettore, però penso che lei non lo farebbe”, Infine sulla battuta ‘vai a insegnare i conigli’, la Milani ha voluto precisare: “io insegno canto, ma non insegno ai conigli”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA