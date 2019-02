EMMA MARRONE/ Video, oggi polemiche, domani duetto con Jared Leto (C’è posta per te)

Emma Marrone ospite di C’è posta per te. La cantante salentina sarà una delle sorprese della puntata di sabato 23 febbraio 2019 del people show condotto con grandissimo successo da Maria De Filippi su Canale 5. Non è ancora dato sapere in quale storia sarà coinvolta l’ex vincitrice e coach di Amici, ma siamo certi che si tratterà di un momento di grande commozione. Intanto la cantante salentina impegnata nel suo Exit Tour Boom Edition 2019, ha fatto discutere per una frase pronunciata ad Eboli dopo il concerto. “Aprite i porti”, queste le parole della cantante di Amami che hanno irrimediabilmente accesso i riflettori sulla delicata questione dei migranti. La frase ha diviso il pubblico che sui social si è schierato a favore, ma anche contrario alle parole di Emma. C’è chi ha scritto: “Prima mi piacevi, ora non più” e chi l’ha invitata a “pensare più alla sua carriere musicale, piuttosto che alla politica”. Non solo, visto che alcuni utenti hanno apprezzato le parole dicendole: “Ha fatto bene, è giusto sensibilizzare in ogni modo la gente su questa emergenza umanitaria”.

Emma Marrone: “Aprite i porti”

La frase “Aprite i porti” di Emma Marrone non è passata inosservata. Anzi, nel giro di pochi giorni è scoppiata una vera e propria querelle sui social con alcuni frasi sessiste tra cui quella di Massimiliano Galli, Consigliere comunale di Amelia della Lega che ha inviato la cantante ad aprire le cosce. Una battuta oscena, volgare che ha visto il segretario generale Virginio Caparvi a dissociarsi dal commento del consiglieri, anzi a richiedere l’espulsione dal partito di Galli. “Anche il dissenso più forte non deve mai scadere in simili espressioni” ha detto Caparvi che non ha condiviso minimamente la frase sessista del collega.

Emma e Thirty Seconds To Mars

Polemica a parte, Emma Marrone continua a focalizzare la sua attenzione sulla musica. Impegnata nel nuovo tour nei palazzetti, la cantante ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Love si Madness” in collaborazione con i Thirty Seconds To Mars. Una collaborazione importante e di livello internazionale per la ex coach di Amici di Maria De Filippi che sui social ha condiviso la sua immensa gioia: “Finalmente il pezzo è uscito, se vi va andatelo a scaricare, io sono pazza di gioia”. Emma, infatti, è stata fortemente voluta da Jared Leto per la versione italiana di un brano destinato a scalare le classifiche di vendita.





