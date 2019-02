FILIPPA LAGERBACK/ “Il matrimonio con Daniele Bossari mi ha cambiata” (Tv Talk)

Filippa Lagerback è tra gli ospiti della puntata di sabato 23 febbraio 2019 di Tv Talk, il talk show condotto da Massimo Bernardini con Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli su Rai3. L’annunciatrice di Che tempo che fa, insieme a tanti altri ospiti, è pronta a dire la sua su alcuni degli argomenti più importanti della settimana. Intanto procede a gonfie vele l’idillio con Daniele Bossari, ex vincitore del Grande Fratello Vip con cui la Lagerback è convolata a nozze: “Noi ci siamo sempre sentiti marito e moglie ma da quando ho l’anello al dito la mia vita è cambiata completamente. Il legame è più intenso”. Una storia d’amore nata nel lontano 2001 come ha raccontato la conduttrice: “Quando ho conosciuto Daniele ho lasciato tutto per lui, abbiamo iniziato a convivere da subito. Siamo nati insieme”.

Filippa Lagerback e Daniele Bossari

Come tutte le storie d’amore, anche la storia d’amore tra Filippa Lagerback e Daniele Bossari ha vissuto i classici alti e bassi. “In questi anni non tutto è filato per il verso giusto” ha racconto l’annunciatrice di Che tempo che fa che, parlando del marito Daniele Bossari, ha raccontato di un momento di grande sconforto. “Daniele ha vissuto due vite. La prima era quella di un ragazzo genuino, spontaneo, che forse ha bruciato le tappe. Poi alcuni lavori sono andati bene, altri male. E lui si è spento” ha detto la Lagerback che senza alcuna paura ha sottolineato: “siamo stati all’inferno insieme, il periodo non è stato breve, ma lunghissimo, duro. Eravamo in mezzo a una tempesta”. Per fortuna le cose sono poi rientrate grazie all’impegno, dedizione, costanza e all’affetto smisurato della famiglia. Poi è arrivato il Grande Fratello Vip, la scossa di cui la vita di Daniele Bossari aveva bisogno, che proprio durante la sua esperienza nella casa ha chiesto la mano della bella Filippa. “Consiglio a chi vive una situazione di lunga convivenza di provarci” ha detto la conduttrice, che parlando del matrimonio ha precisato : “E’ la celebrazione dell’amore. Sono una funambola della vita, ma la famiglia è per sempre”.

Filippa Lagerback: “Non mollare è la sfida più difficile”

Ospite de I Lunatici su Radio2, Filippa Lagerback ha raccontato alcuni retroscena della sua vita privata e del rapporto col marito Daniele Bossari. “Io sono una mattiniera, mi sveglio sempre presto e faccio miliardi di cose. Dopo cena quasi mi addormento…” ha detto la co-conduttrice di Che tempo che fa. La Lagerback ha poi confidato ai microfoni di Radio2: “Daniele è il vero nottambulo. Lui è come il guardiano del faro, ama quando in casa tutti dormono e lui è l’unico sveglio che ascolta la radio, lavora o legge. A me piace, io dormo e so che c’è qualcuno che sorveglia”. Naturalmente la conduttrice ha raccontato anche come il matrimonio abbia cambiato in meglio la sua vita. “Vedere l’anello al dito ha cambiato qualcosa davvero ed è pazzesco perché non l’avrei mai detto prima. È cambiato e in meglio” ha Filippa che si descrive come una ragazza all’antica che crede nell’amore e nella famiglia. Naturalmente la vita è piena di insidie e difficoltà, ma la cosa più importante è non mollare mai: “è la sfida più difficile di oggi perché è tutto così veloce, tutto finisce, c’è subito una cosa nuova e niente è duraturo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA