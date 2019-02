Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez s’incontrano/ Video: la reazione dell’ex di Monte

Primo incontro tra Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez, attuale fidanzata ed ex di Francesco Monte. Compice la Fashion Week Milano che, negli scorsi giorni ha avuto come protagonista anche Belen che ha rischiato di cadere, la Salemi e Cecilia, secondo quanto riporta la pagina Instagram Spysee si sarebbero incontrate ad uno dei tanti eventi in programma questa settimana nel capoluogo lombardo. Tra le due, però, non ci sono state scintille. Nonostante Cecilia e Giulia abbiano smesso di seguirsi sui social e la Rodriguez, durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip di Giulia abbia lanciato delle frecciatine, le due ragazze non hanno regalato alcun momento epico. Nessuna battuta, nessuno scontro, ma un incontro tra due persone che si conoscono, ma che non condividono nulla.

GIULIA SALEMI E CECILIA RODRIGUEZ, INCONTRO A MILANO

Secondo quanto racconta Spysee, tra Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez tutto sarebbe andato per il meglio. La fidanzata e l’ex di Monte si sarebbero incontrate alla sfilata di Blumarine a cui hanno assistito tanti volti noti. La presenza della Salemi e della più piccola delle Rodriguez non è passata inosservata all’obiettivo dei fotografi presenti. Chi, però, si aspettava una scenata è rimasto deluso. Il clima è rimasto tranquillo e pare che la Salemi si sia limitata a pronunciare le seguenti parole: “la buona educazione prima di tutto”. Cecilia, inoltre, non avrebbe battuto ciglio di fronte alla presenza della Salemi. Per la Rodriguez, del resto, Francesco Monte rappresenta un capitolo chiuso da tempo. Il suo presente si chiama Ignazio Moser mentre Giulia non potrebbe essere più felice accanto all’ex tronista. Cliccate qui per vedere il video.

