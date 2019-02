Isola dei Famosi 2019/ Marina La Rosa prossima nominata? Lite con Jo Squillo

Chiarimenti e strategie in Honduras tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019. Tante le cose che sono accadute dopo la diretta di mercoledì, puntata che ha modificato non poco gli equilibri. Ad uscir fuori nelle sue macchinazioni è stata soprattutto Marina La Rosa che, nel salvataggio a catena, non ha scelto la sua amica Jo Squillo. La cantante è infatti molto amareggiata e tra le due nasce uno scontro acceso. In particolare è Jo a dirle: “Secondo te non mi dispiace? Dici sorelle, sorelle sto ca*zo!… ora ho imparato. Mi dispiace. Io non lo avrei mai fatto per te, io ti sostengo in ogni caso anche se tu avessi fatto una caz*ata, io ti avrei sostenuta. Per fortuna siamo diverse” Marina cerca di non replicare ma soltanto di appianare le divergenze abbracciandola e dicendole “Non perdiamo la leggerezza”.

STEFANO BETTARINI ANCORA CONTRO MARINA

Ma non è soltanto Jo Squillo ad avercela con Marina La Rosa per quanto accaduto durante la diretta. Stefano Bettarini continua ad essere molto deluso con Marina La Rosa e in confessionale ammette: “Ma come, non hai scelto la tua amica Jo per paura che lei scegliesse me? È ora che la faccia finita di fare tutta la carina e lisciare…”. Una questione che di certo verrà affrontata nella prossima diretta, così come verrà affrontata anche quella del forte insulto di Riccardo Fogli ai danni di Ariadna Romero che potrebbe costargli la squalifica. Intanto, su Playa Uva, Marco Maddaloni fa il suo “coming out” e ammette: “Io non ho mai detto di non fare strategie, però è chiaro io sono qui per vincere, non ho mai detto di essere il santone di Forcella.”

ARIADNA ROMERO RIPENSA AD ACERBI

Intanto tornano dall’Isla Bonita Ariadna Romero e Ghezzal, vincitori del bonus del leader della settimana. La cubana, prima di tornare, ripensa però al video mostratole dalla Marcuzzi nel corso della diretta in merito alle parole rilasciate da Acerbi a Spy. “Io ho ricevuto un video, ci tenevo molto a questa persona e ci sono rimasta male perché lui è uscito fuori. – ammette la Romero che, tuttavia, non incolpa il calciatore – Lui però è stato onesto quando sono partita, quindi sono io che ho sbagliato a dare tutto subito.” Che siano in arrivo altri chiarimenti tra i due?



